Kerangka Jenazah Tentara AS Dipulangkan Dalam Waktu 11 Tahun

Korea Utara pada hari Jumat (27/7/18) memulangkan 50 kerangka jenazah tentara AS yang gugur dalam Perang Korea. Mereka melakukan pemulangan tersebut sesuai dengan kesepakatan KTT antara Korea Utara dan AS pada tgl.12 Juni lalu. Pasal ke-4 Pernyataan Bersama Korea Utara dan AS mencatat bahwa kerangka jenazah dari tahanan atau orang yang hilang saat perang yang telah diidentifikasikan harus segera dipulangkan. Korea Utara juga berjanji untuk terus mencari kerangka jenazah tentara AS. Setelah itu, dua pihak terus membahas pemulangan kerangka jenazah tentara AS melalui beberapa pertemuan tingkat jenderal dan pertemuan tingkat kerja.

Pada awalnya pertemuan tingkat kerja dijadwalkan berlangsung tgl.12 Juli, namun gagal dilaksanakan karena pihak Korea Utara memutuskan tidak hadir. Korea Utara kemudian mengusulkan pertemuan tingkat jenderal kepada Komando Pasukan PBB dan melaksanakannya pada tgl.15 Juli. Setelah itu kedua pihak melangsungkan pertemuan tingkat kerja pada tgl.16 Juli dan menghasilkan kesepakatan pemulangan 55 unit kerangka jenazah tentara AS pada tgl.27 Juli.

Jumlah tentara AS yang hilang dalam Perang Korea mencapai 8 ribu orang. Pentagon menganalisa bahwa saat ini masih ada 5.300 kerangka jenazah tentara AS yang berada di Korea Utara. Dua negara telah setuju untuk membuka kembali kegiatan pencarian kerangka jenazah tentara yang belum ditemukan.

Pemulangan kerangka tentara AS pada tanggal 27 Juli tersebut bertepatan dengan peringatan 65 tahun perjanjian gencatan senjata Perang Korea. Pemulangan kali ini bermakna besar karena saat ini dialog denuklirisasi antar Korea Utara dan AS menghadapi jalan buntu. Bahkan ada pihak yang berpendapat bahwa permintaan Korea Utara menjadi lebih banyak dari isi kesepakatan awal dengan AS.