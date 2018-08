Korea Utara tidak pernah meminta imbalan atas pemulangan kerangka tentara AS

ⓒ KBS News

AS menegaskan bahwa Korea Utara tidak meminta uang sebagai bentuk imbalan atas pemulangan sisa kerangka jenazah tentara AS yang tewas selama Perang Korea. AS juga menyatakan bahwa tidak ada uang yang dipertukaran dalam proses repatriasi tersebut. Jumat (27/8/17) lalu Korea Utara telah memulangkan 55 sisa kerangka tentara AS yang diangkut menuju pangkalan udara Osan, Korea Selatan. Sisa kerangka tersebut kemudian akan dipindahkan ke Hawaii pada Rabu (1/7/18) depan. Semua proses repatriasi tersebut ditangani oleh pihak Pencarian Tawanan Perang atau Perwira yang Hilang (DPAA) di bawah Kementerian Pertahanan AS.

Tidak seperti perkiraan semula, proses pemulangan kerangka jenazah tentara AS ternyata menghabiskan banyak waktu. Korea Utara sempat membatalkan pertemuan tingkat kerja pertama yang direncanakan berlangsung tgl.12 Juli dan mengusulkan pertemuan tingkat jenderal. Pertemuan tingkat jenderal antara AS dan Korea Utara yang berlangsung pada tgl.15 Juli menghasilkan kesepakatan untuk memulangkan 55 sisa kerangka melalui pertemuan tingkat kerja pada hari berikutnya. Langkah Korea Utara yang sempat membatalkan pertemuan memunculkan spekulasi bahwa mereka meminta usulan dana sebagai jasa repatriasi tersebut.

Pihak DPAA secara resmi mengungkapkan bahwa tidak ada bentuk pembayaran pada proses pemulangan sisa-sisa kerangka tersebut. Namun pihaknya menyampaikan bahwa mereka memiliki hak untuk mengeluarkan biaya dalam proses pencarian dan pemulangan kerangka. Sebelumnya, AS pernah mengeluarkan biaya sebesar 22 juta dolar kepada Korea Utara dalam proses repatriasi sekitar 630 sisa kerangka jenazah tentara AS pada periode 1990 hingga 2005. AS juga pernah mengeluarkan biaya sebesar 28 juta dolar kepada Korea Utara untuk membantu proses pencarian kerangka jenazah yang dilakukan bersama-sama mulai tahun 1996 hingga tahun 2005.

Pemulangan sisa kerangka jenazah tentara AS dianggap sebagai pelaksanaan pertama dari kesepakatan antara AS dan Korea Utara, 45 hari setelah berlangsungnya KTT antar-negara. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah melakukan kunjungan ke Pyongyang pada tgl. 6 Juli, namun Korea Utara dan AS justru menyatakan pandangan yang berbeda tentang denuklirsasi. Pembicaraan denuklirsasi tidak memiliki kemajuan nyata, sementara rencana pemulangan kerangka tersebut menjadi agenda pembicaraan utama bagi kedua pihak. Korea Utara menegaskan perlunya deklarasi untuk mengakhiri perang, sementara AS tetap bersikeras untuk mempertahankan sanksi pada Korea Utara. Dalam situasi tersebut, AS juga menerangkan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan imbalan atas proses pemulangan kerangka jenazah tentara AS, mengindikasikan sinyal positif untuk menuju tahap pembicaraan selanjutnya.