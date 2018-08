Jung Hae In sukses menyelenggarakan Fan Meeting pertama

Aktor Jung Hae In menyelenggarakan fan meeting pertamanya di Korea pada Sabtu, 28 Juli 2018. “2018 JUNG HAE IN 'SMILE' FAN MEETING IN SEOUL” yang diadakan di Grand Peace Hall, Universitas Kyung Hee berhasil membuat kenangan spesial bagi 3.000 orang penggemar aktor yang tengah naik daun ini. Ini merupakan fan meeting terakhir setelah untuk mengakhiri tur Asia yang digelar di Taipei, Bangkok, Hong Kong, Manila, dan Ho Chi Minh. Jung Hae In ingin menunjukkan hal berbeda untuk penggemar dalam negeri dengan menampilkan kebolehannya bernyanyi. Ia menyanyikan lagu Davichi “Today I Miss You” yang merupakan OST drama “While You Were Sleeping,” dan “Stand by Your Man” dari drama “Pretty Noona Who Buys Me Food.”

Pada akhir acara, Jung Hae In membacakan isi surat yang ia tulis tangan langsung kepada penggemar. “Terima kasih telah mencintai dan mendukung saya yang banyak kekurangan ini tanpa syarat. Semua orang yang ada saat ini, pada waktu ini, benar-benar sangat berharga dan spesial. Untuk seluruh penggemar yang telah menyempatkan waktunya untuk datang kesini, saya akan bekerja keras menunjukkan akting dan penampilan yang lebih baik lagi. Saya dengan tulus mencintai dan menghormati Anda semua.”

Jung Hae In juga membuat haru penggemar dengan melakukan “hi touch” bersama 3.000 orang yang hadir.