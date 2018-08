Delegasi Politik China Pernah Kunjungi Korea Selatan pada Pertengahan Juli

ⓒ KBS News

Kunjungan Penasihat Dewan Negara China untuk Urusan Luar Negeri, Yang Jiechi, ke Korea Selatan secara tertutup mengakibatkan banyak pihak memperhatikan proses deklarasi berakhirnya perang di Semenanjung Korea. Semenanjung Korea berada di bawah situasi gencatan senjata selama 65 tahun. Oleh karena itu, deklarasi berakhirnya perang menjadi langkah awal untuk membentuk kerangka perdamaian permanen dengan mengubah perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian perdamaian.

Melalui Deklarasi Panmunjeom tgl.27 April lalu, Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Kim Jong-un telah sepakat untuk melaksanakan deklarasi berakhirnya perang pada tahun ini. Setelah KTT antara Korea Utara dan AS, dua Korea dan AS mulai membahas persiapan deklarasi berakhirnya perang. Meskipun demikian, proses tersebut menghadapi jalan buntu akibat perbedaan pandangan antara Korea Utara dan AS terkait proses denuklirisasi.

Saat mengunjungi Korea Utara pada tgl.6 dan 7 Juli lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sempat meminta jadwal penyelesaian denuklirisasi. Namun, Korea Utara meminta deklarasi berakhirnya perang untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Korea Selatan kemudian dengan cepat mengambil sikap mendukung pelaksanaan deklarasi berakhirnya perang untuk menjaga situasi dialog dan membentuk kondisi perdamaian. Pada awalnya, China tidak menunjukkan minat pada situasi tersebut, namun selanjutnya mereka mulai bersikap lebih aktif. Oleh karena itu, kunjungan Yang Jiechi ke Korea Selatan menunjukkan sikap pemerintah Beijing yang telah berubah.

Sebenarnya China juga telah mengambil bagian dalam Perang Korea sebagai sekutu Korea Utara, sehingga kehadiran China dalam deklarasi berakhirnya perang adalah masuk akal. China ingin dilibatkan dalam proses pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea. Sehubungan dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha di parlemen pada tgl.25 Juli lalu menyatakan dukungan atas sikap China tersebut. Menurut Menteri Kang, China adalah mitra penting untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah Semenanjung Korea. Kehadiran China dapat menambahkan makna pada deklarasi berakhirnya Perang Korea.