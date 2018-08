Kongres AS loloskan RUU Otoritas Pertahanan Nasional Untuk Fiskal Tahun 2019

ⓒ KBS

Kongres AS telah meloloskan Rancangan Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional untuk biaya fiskal tahun 2019. UU tersebut menjadi semacam pedoman bahwa kongres menyerahkan dan meminta anggaran pertahanan kepada pihak administrasi. Undang-Undang sebelumnya telah memuat sanksi pada Iran, yang disebut sebagai ‘UU sanksi Iran’. Di sisi lain, RUU kali ini juga memuat sebuah langkah khusus terhadap Cina, yang mungkin akan membutuhkan tanggapan di masa depan.





RUU Kebijakan Pertahanan AS tersebut juga mengatur pasal terkait denuklirsasi Korea Utara, termasuk pasal yang mengatur keberadaan pasukan AS di Korea Selatan. RUU tersebut juga mengatur bahwa rincian program senjata nuklir Korea Utara wajib dilaporkan ke kongres AS. Selain itu, evaluasi kemajuan pelaksanaan kesepakatan nuklir dengan Korea Utara juga termasuk dalam bagian kewajiban pelaporan. Dalam RUU tersebut, nuklir Korea Utara ditulis sebagai faktor risiko keamanan di wilayah India dan Pasifik, dan memuat bahwa tujuan utama kebijakan diplomatik adalah melakukan denuklirsasi yang sepenuhnya, terverifikasi dan menyeluruh.





Rincian RUU tersebut nampaknya mencerminkan kehawatiran Kongres terhadap tanggapan presiden Donald Trump atas nuklir Korea Utara. Sebagai contoh, RUU itu berupaya agar keberadaan pasukan AS di Korea Selatan tidak menjadi agenda pembicaraan dengan Korea Utara dan denuklirsasi yang sepenuhnya dapat ditetapkan sebagai tujuan kebijakan pertahanan. Dalam internal AS, pandangan negatif atas dialog antara AS dan Korea Utara terus muncul. Khususnya saat kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korea Utara pada awal bulan Juli lalu tidak menghasilkan keputusan apapun. Dalam suasana seperti itu, pemerintahan Trump tetap menerapkan sanksi pada Korea Utara secara ketat, sembari terus mengusahakan repatriasi kerangka jenazah tentara AS. Penetapan RUU kebijakan pertahanan untuk fiskal tahun 2019 menjadi salah satu cerminan bagaimana AS memainkan tren politiknya saat ini.