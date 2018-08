‘Along With The Gods 2’ mencetak rekor penonton terbanyak dalam satu hari

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dewan Film Korea, ‘Along With The Gods 2’ berhasil menarik penonton sebanyak 5.409.817 orang dalam waktu 5 hari. Mulai dari hari pertama rilis, 1.2 juta orang pergi ke bioskop untuk menonton film ini, pada tanggal 4 Agustus mencetak rekor dengan 1.466.416 orang penonton dalam satu hari saja. Ini merupakan rekor baru untuk penonton film terbanyak untuk dalam satu hari yang sebelumnya dipegang oleh film ‘Avengers: Infinity War’ dengan 1.333.310 orang penonton.

Tak hanya itu, ‘Along With The Gods 2’ juga mengalahkan film sebelumnya ‘Along With The Gods 1’ yang meraih 5 juta penonton dalam 7 hari setelah rilis dengan meraih jumlah penonton yang sama dalam waktu 5 hari. Ini juga mengalahkan film ‘The Admiral: Roaring Currents’ yang merupakan film box office nomor satu di Korea yang meraih 5 juta penonton dalam 6 hari.

Untuk merayakan pencapaian ini, para pemeran Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon, Lee Jung Jae, dan sutradara Kim Yong Hwa memposting foto mereka memegang balon yang menunjukkan "500". Antisipasi pencapaian film ini terus dilakukan.