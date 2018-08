Pertemuan Tingkat Tinggi Antar Korea Digelar Pada Tanggal 13 Agustus

ⓒKBS News

Usulan Korea Utara untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi antar-Korea diharapkan mampu mempercepat persiapan pembukaan KTT antara Korea Selatan dan Korea Utara yang ketiga. Isu utama yang akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi kali ini akan menjadi persiapan bagi KTT antar-Korea yang ketiga. Pertemuan kali ini dapat bermakna besar, mengingat hubungan Korea Utara dan AS saat ini sedang terjebak dalam suasana kebuntuan. Korea Utara dan AS sulit mencapai kesepakatan pada proses denuklirisasi dan deklarasi berakhirnya perang. Oleh karena itu, pelaksanaan KTT antar-Korea yang ketiga dapat menjadi pemicu untuk menyelenggarakan KTT antara Korea Utara dan AS yang kedua.





Pertemuan tingkat tinggi kali ini digelar atas usulan Korea Utara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Korea Utara juga ingin memecahkan kebuntuan yang saat ini sedang terjadi. Pertukaran surat pribadi antara pemimpin AS dan Korea Utara juga menunjukkan bahwa Washington dan Pyongyang sebenarnya ingin meningkatkan perkembangan situasi ke arah yang lebih baik. Namun karena kedua pihak tidak memiliki rasa saling percaya, AS memutuskan untuk menuntut langkah denuklirisasi terlebih dahulu, sementara Korea Utara meminta pernyataan deklarasi berakhirnya perang. Oleh karena itu, peran Presiden Moon Jae-in sebagai perantara sangat dibutuhkan dalam situasi tersebut. Percepatan jadwal KTT antar-Korea yang ketiga akan sangat bermanfaat bagi situasi tersebut, dan persiapannya harus dilaksanakan pada saat ini.





Dua Korea sebenarnya telah sepakat untuk melaksanakan KTT ketiga di Pyongyang jelang musim gugur tahun ini. Namun apabila jadwal tersebut ditetapkan pada akhir bulan Agustus atau awal September, pelaksanaan di Pyongyang akan sulit dilaksanakan. Banyak pihak memperkirakan ada kemungkinan besar KTT ketiga tersebut digelar di Panmunjeom. Dalam KTT tersebut dua Korea akan membahas deklarasi berakhirnya perang, namun hal itu berhubungan dengan langkah denuklirisasi yang diminta oleh AS, sehingga penyesuaian dua agenda sangat dibutuhkan.