KTT Ke-3 Antar-Korea Digelar Setelah 10 September

Banyak pihak yang memperhatikan bahwa KTT ke-3 antara Korea Selatan dan Korea Utara dapat menjadi jalan keluar bagi situasi dialog Semenanjung Korea yang sedang terjebak dalam kebuntuan. Prediksi tersebut berbeda dengan hasil pertemuan tingkat tinggi antar-Korea pada hari Senin (13/8/18) lalu. Dua Korea sepakat untuk melaksanakan KTT ke-3 di Pyongyang pada awal pertengahan bulan September, namun belum menentukan pembahasan jadwal yang lebih konkrit. Mereka juga belum dapat membahas pelaksanaan kesepakatan yang sudah ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hubungan dua Korea sulit dicapai tanpa perkembangan hubungan antara Korea Utara dan AS. Oleh karena itu, banyak pihak yang berharap bahwa KTT kali ini dapat berdampak positif pada pelaksanaan KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS. Meskipun demikian ada juga pihak yang justru beranggapan bahwa Korea Utara mencoba merenggangkan hubungan Korea Selatan dan AS melalui KTT kali ini.





KTT ke-3 antar-Korea akan dilaksanakan jelang pembukaan sidang Majelis Umum PBB, tepat disaat Korea Utara dan AS sedang mengalami kebuntuan hubungan. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Presiden Moon memiliki tugas dan peran yang rumit sebagai perantara. Moon harus mengatur langkah denuklirisasi dengan terus membujuk Korea Utara, sekaligus aktif melakukan pembahasan dengan AS agar deklarasi berakhirnya perang dapat dilaksanakan pada tahun ini. Selain itu, masih ada hambatan berupa sanksi oleh AS dan PBB terhadap Korea Utara. Dengan kata lain, Presiden Moon harus memecahkan situasi antara Korea Utara dan AS yang seolah tidak berkembang karena tidak ada rasa saling percaya.





Apabila KTT antar-Korea yang ke-3 tercapai, hal itu juga akan menandai kunjungan ke-3 Presiden Korea Selatan dalam sejarah dua Korea. Sebelumnya, dua Korea telah sepakat untuk melaksanakan KTT ke-3 di Pyongyang menjelang musim gugur. Tanggal pertemuan diperkirakan akan berlangsung antara tgl.11 dan 14 September mendatang. Selain itu, kehadiran dua Korea dalam Majelis Umum PBB juga sedang dibahas. Apabila kedua Korea dapat hadir dalam pertemuan tersebut, maka perkembangan yang luar biasa diharapkan dapat terlaksana.