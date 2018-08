Kedua Korea sepakat akan menggelar KTT ketiga bilateral tahun 2018

ⓒ YONHAP News

Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan pembicaraan tingkat tinggi pada tgl.13 Agustus dan sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak ke-3 antara presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan mitranya dari Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang pada bulan September.





Meskipun suasana persahabatan dapat diwujudkan pada pertemuan tingkat tinggi antar-Korea baru-baru ini, pernyataan ketua delegasi Korea Utara yang halus namun rumit di akhir pembicaraan tampak ditujukan untuk menekan Korea Selatan agar semakin memainkan peran mediasi yang lebih aktif. Dalam hal ini, cara untuk membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea mungkin akan menjadi agenda utama pada KTT antar-Korea bulan September.





Seoul dan Pyongyang berkomitmen untuk melaksanakan KTT lain karena merasa perlu berbagi pandangan tentang terobosan negosiasi denuklirsasi yang terhenti sejak pelaksanaan KTT AS dan Korea Utara. Dalam pertemuan puncak di bulan September, pemimpin kedua Korea diperkirakan akan berupaya menemukan cara untuk membuat kemajuan perundingan denuklirsasi. Mereka juga diharapkan akan melanjutkan kerja sama ekonomi bilateral untuk meningkatkan hubungan dua negara yang terjebak pada sanksi internasional. Melalui upaya tersebut, pertemuan kali ini diharapkan dapat memberikan beberapa momentum untuk memudahkan deklarasi berakhirnya perang sebagai agenda utama KTT.





Pemerintah AS secara pinsip menyambut KTT antar-Korea mendatang. Namun tampaknya, Washington tetap akan berhati-hati dibandingkan saat pelaksanaan KTT bulan April. Saat ini AS justru berpikir bahwa hasil KTT lebih penting daripada pertemuan puncak itu sendiri. Pada bulan Mei, prospek KTT AS dan Korea Utara tidak jelas karena kedua negara masih terjebak perbedaan pandangan secara tajam. Saat itu, presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengadakan pertemuan dengan pempimpin Korea Utara Kim Jong-un dan membuka jalan menuju KTT AS dan Korea Utara. Ekspektasi semakin meningkat atas peran diplomatik Moon sebagai mediator.