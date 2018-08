Pemerintah Korsel Akan Mencari Kerangka Jenazah An Jung-geun

ⓒKBS News

Penemuan kerangka jenazah pahlawan kemerdekaan Korea An Jung-geun tidak mudah dilaksanakan. Alasannya karena terlalu banyak perkiraan lokasi pemakaman kerangka jenazah An di China. Pencarian tersebut juga tidak dapat dilaksanakan tanpa kerja sama erat dengan China dan Korea Utara karena mendiang An lahir di Haeju, provinsi Hwanghaedo Korea Utara.





An Jung-geun yang lahir pada tahun 1879 menembak Perdana Menteri Jepang, Ito Hirobumi pada tgl.26 Oktober 1909 di stasiun Harbin, China. Setelah ditangkap polisi, An menyatakan bahwa Ito Hirobumi adalah oknum yang merampas kedaulatan kemerdekaan Korea. An juga menuding bahwa Ito telah mengacaukan perdamaian di Asia Timur, sehingga dia menembaknya sebagai komandan pasukan Korea. Saat proses pengadilan berlangsung An sempat menjelaskan pemikirannya terhadap faham pan-Asianis yang turut membuat hakim dan polisi Jepang terharu. Namun akhirnya dia mendapat hukuman mati dan gugur sebagai pahlawan bangsa di Penjara Lushun pada tahun 1910.





Pada awalnya, An memusatkan pemikirannya dengan mendidik masyarakat Korea untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Dia mendirikan Sekolah Samheung dan mengelola Sekolah Doneui. Pada tahun 1907 An mulai memprotes pemerintahan Jepang dengan membentuk pasukan Korea dan mengumpulkan pejuang di Vladivostok, Rusia. Dia berhasil mengalahkan pasukan Jepang sebanyak dua kali, namun kalah pada perang ketiga saat melawan pasukan Jepang yang berjumlah 5 ribu orang. Setelah itu, dia membentuk komunitas rahasia pada tahun 1909 untuk membunuh Ito Hirobumi, sampai akhirnya dia berhasil menembaknya di stasiun Harbin.





An dieksekusi di Penjara Lushun, sehingga tempat perkiraan penguburan kerangka jenazah An pertama adalah kuburan Penjara Lushun. Tempat perkiraan kedua adalah wilayah sekitar gunung Yuanbaoshan. Tim penyelidik bersama dua warga Korea pernah menggali tempat itu pada tahun 2008, namun gagal menemukan kerangka jenazahnya. Saat ini wilayah tersebut telah berubah menjadi area apartemen. Badan Urusan Pejuang dan Veteran Korea pada tahun 2014 lalu telah meminta China untuk menyelidiki wilayah tersebut menggunakan radar penetrasi bumi (GPR), namun pihak China belum memberikan izin.