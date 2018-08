Krisis Keuangan Turki dan potensi dampaknya pada ekonomi Korea

ⓒ YONHAP News

Ketidakpastian ekonomi di Turki yang semakin meningkat menimbulkan dampak parallel pada perekonomian dunia yang disebut sebgaai ‘risiko Turki’. Meskipun mata uang Lira Turki yang sempat jatuh kembali naik pada tgl.15 Agustus lalu, namun konflik perdagangan yang semakin memanas antara Truki dan AS meningkatkan kekhawatiran pada munculnya kemungkinan krisis dana talangan Yunani beberapa tahun lalu.





Nilai mata uang Turki telah mengalami penurunan pada tahun ini, terutama karena faktor ekonomi seperti utang mata uang asing yang besar dan inflasi yang melonjak. Terlebih lagi, konflik diplomatik Turki dengan AS atas penahanan seorang pendeta AS Turki membuat Lira semakin jatuh. Pemerintah AS meminta pembebasan pendeta tersebut, tetapi pihak berwenang Turki menolaknya. Kemudian pada tgl.10 Agustus, Trump mengumumkan dirinya akan menggandakan tarif pada ekspor logam Turki ke AS. Menyusul pengumuman itu, Lira kehilangan nilainya dengan cepat, memicu kekhawatiran atas krisis keuangan. Namun para analis lebih prihatin tentang dampak dari kemungkinan penangguhan program preferensi perdagangan.





Fluktuasi mata uang Turki tampak berpengaruh pada patokan Indeks Harga Saham Gabungan Korea atau KOSPI yang jatuh ke titik terendah dalam 15 bulan pada tgl.16 Agustus lalu. Meningkatnya kekhawatiran di pasar keuangan global mendorong investor asing menjual 220 miliar dolar saham di pasar saham Korea untuk mencari aset bebas risiko, yakni dolar AS. Mudah dibayangkan bahwa nilai won jatuh, sementara nilai dolar naik. Dalam hal ini, pasar valuta asing di negara lain tetap tidak stabil. Ekonom pemenang hadiah Nobel Paul Krugman mengatakan bahwa Turki memberlakukan kembali langkah-langkah yang memicu krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an. Korea Selatan perlu segera menyusun langkah-langkah yang bertujuan untuk meminimalkan dampak krisis dan merevitalisasi perekonomian lokal.