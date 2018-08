Menlu AS Pompeo Akan Mengunjungi Korea Utara Bersama Utusan Khusus Baru

ⓒYONHAP News

Banyak pihak berharap agar kunjungan keempat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara dapat menjadi pertanda baik bagi titik balik penyeelsaian nuklir Korea Utara. Secara khusus, Pompeo akan didampingi oleh Perwakilan Khusus Kebijakan Korea Utara di bawah Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun, yang baru saja diangkat.





Negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS terjebak dalam suasana kebuntuan karena kunjungan ketiga Pompeo ke Korea Utara tidak membuahkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, kunjungan Pompeo kali ini diharapkan mampu menjembatani negosiasi dua negara untuk mencari jalan keluar berdasarkan tekad kuat masing-masing pihak.





Secara khusus, kunjungan Pompeo kali ini mendapat sorotan karena dilaksanakan menjelang beberapa momen penting pada bulan September. Pada bulan September, dua Korea dijadwalkan akan melaksanakan KTT di Pyongyang dan sidang Majelis Umum PBB juga akan dibuka. Ada kemungkinan KTT antara Korea Utara dan AS, atau KTT antara dua Korea dan AS juga dapat digelar pada momen tersebut. Sidang Majelis Umum PBB dapat menjadi pendorong dalam pernyataan deklarasi berakhirnya perang yang dapat memicu kemajuan denuklirisasi.





Pengangkatan Wakil Presiden Perusahaan AS Ford Motor, Stephen Biegun sebagai perwakilan khusus juga menarik minat masyarakat. Posisi tersebut tetap kosong setelah mantan Perwakilan Khusus Joseph Yun mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Februari lalu. Perwakilan baru Biegun adalah tokoh yang berpengalaman besar dalam kebijakan dalam dan luar negeri AS, termasuk menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi dan Rendah AS. Biegun juga pernah bertanggung jawab di pemerintahaan mantan Presiden George W Bush sebagai pejabat tinggi Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Dia pernah direkomendasikan sebagai Penasihat Dewan Keamanan Nasional AS yang menggantikan Herbert MacMaster.





Banyak pihak yang memperhatikan pencapaian hasil kunjungan Pompeo dan Biegun ke Korea Utara kali ini. Biegun berharap mereka dapat menyelesaikan denuklirisasi akhir Korea Utara yang terverifikasi, meskipun isu-isu terkait tidak mudah untuk dilaksanakan.