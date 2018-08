Menteri Pertahanan AS: AS Tidak Berencana Menangguhkan Latihan Militer Gabungan dengan Korea Selatan

ⓒYONHAP News

Pernyataan Menteri Pertahanan AS James Mattis mengenai latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS dianggap sebagai bentuk tekanan tinggi kepada Korea Utara. Pernyataan tersebut diperkirakan akan mendapat respon tinggi karena menyangkut masalah yang sensitif bagi Korea Utara. Mattis mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk menangguhkan latihan militer dengan Korea Selatan. Ia mengeluarkan pernyataan tersebut saat mengadakan jumpa pers dengan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford pada hari Selasa (28/8/18) waktu setempat. Mattis menambahkan bahwa proses denuklirisasi perlu dicermati. Pernyataan itu bermakna bahwa AS menghubungkan pelaksanaan latihan militer dengan langkah denuklirisasi Korea Utara.





Korea Utara belum mengambil langkah denuklirisasi yang diminta oleh AS, namun justru menuntut pengumuman deklarasi berakhirnya perang terlebih dahulu. Akibatnya negosiasi antara Korea Utara dan AS masih terjebak dalam suasana kebuntuan. Situasi semakin rumit saat AS membatalkan rencana kunjungan Menteri Pompeo ke Korea Utara dan pernyataan Mattis mengenai latihan militer dalam waktu hanya empat hari setelah pembatalan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa AS masih memberlakukan tekanan ketat kepada Korea Utara.





Presiden Trump sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan setelah pelaksanaan KTT dengan Korea Utara. Otoritas militer Korea Selatan dan AS kemudian menghentikan latihan Ulchi Freedom Guardian dan latihan militer korps marinir KMEP yang dijadwalkan berlangsung pada tahun ini.





Pernyataan Menteri Mattis diperkirakan akan mendapat protes tinggi dari Korea Utara, sehingga ketegangan antara dua negara akan kembali memanas. Sementara itu, Voice of America memberitakan bahwa Pentagon menyatakan tidak ada keputusan apapun mengenai penundaan latihan militer gabungan skala besar dengan Korea Selatan.