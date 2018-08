Korea Selatan dibebaskan dari kuota impor baja AS

ⓒYONHAP News

Korea Selatan berhasil keluar dari kuota impor baja AS saat presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan pengecualian kuota impor baja pada Korea Selatan, Argentina dan Brazil. Meskipun demikian, aturan bea masuk itu memiliki persyaratan lain seperti pengecualian secara bertahap sejalan dengan kondisi produksi besi baja dan aluminium di AS. Artinya, masing-masing perusahaan harus mengajukan permohonan pengecualian produk berdasarkan permintaan dari produsen baja dan aluminium AS. Jika hal tersebut terpenuhi, AS dapat mengabulkan pengecualian pada kuota dan menghapus pengenaan tarif.





Presiden Trump pada tgl.8 Maret telah menandatangani peraturan pengenaan bea impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. AS membebaskan Kanada dan Meksiko dari aturan bea masuk yang telah diberlakukan mulai tgl.23 Maret.





Korea Selatan dan AS telah mengadakan pembicaraan impor baja, bersamaan dengan perundingan ulang revisi perjanjian perdagangan bebas bilateral mereka. Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk sementara menangguhkan pengenanan bea masuk hingga akhir bulan April dan mengeluarkan beberapa kesepakatan termasuk kuota baja pada tgl.28 bulan Maret. Melihat rincian tersebut, Korea Selatan dibebaskan dari tarif dengan membatasi kuota sebesar 70% pada jumlah rata-rata ekspor dari tahun 2015 hingga 2017.





Setelah itu, Korea Selatan terus mengadakan perundingan dengan AS untuk meminta kemungkinan pada pengecualian jenis barang. Permohonan pengecualian produk itu harus diajukan oleh perusahaan yang ada di AS dan akan diputuskan oleh Kementerian Perdagangan AS. Langkah tersebut memungkinkan pengecualian produk yang menyebabkan pulihnya ekspor Korea Selatan ke AS.