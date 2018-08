KTT antar-Korea di Pyongyang bulan September akan terlaksana sesuai rencana

ⓒYONHAP News

Rencana untuk menggelar KTT antar-Korea di Pyongyang pada bulan September terpantau pergolakan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa menyampaikan dua rincian di hadapan Majelis Nasional pada hari Rabu (29/8/18). Pertama, Menteri Kang mengatakan bahwa dirinya yakin Washington ikut memahami latar belakang pelaksanaan pertemuan puncak antar-Korea. Keduanya, pertemuan puncak antar-Korea di Pyongyang bulan depan secara pasti akan dilaksanakan. Meskipun demikian, pernyataan Kang justru menunjukkan bahwa ketidakpastian rencana pelaksanaan KTT antar-Korea semakin berkembang. Pernyataan tersebut menunjukkan kemungkinan kesalahpahaman dari pihak AS, sehingga pemerintah Seoul tampak berusaha mendorong Washington bahwa KTT antar-Korea sangat penting sebagai langkah lanjutan Deklarasi Panmunjom.





AS dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan tekanan pada Korea Utara. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membatalkan rencana perjalanannya ke Korea Utara hanya dalam satu hari setelah pengumuman rencana tersebut. Media luar negeri melansir bahwa pembatalan kunjungan Pompeo ke Korea Utara disebabkan oleh surat provokatif dari diplomat tinggi Korea Utara Kim Yong-chol. Selain itu, Menteri Pertahanan James Mattis mengisyaratkan bahwa AS akan kembali melanjutkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Mattis mengatakan bahwa pihaknya tidak berencana untuk menghentikan lebih banyak latihan dan akan memutuskan posisinya setelah melihat langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara. Latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS adalah salah satu masalah yang ditanggapi Korea Utara dengan sangat sensitif. Dengan demikian, Washington sedang mencoba menghubungkan masalah itu dengan langkah denuklirisasi Korea Utara.





AS juga menunjukkan rasa tidak senang atas kemajuan hubungan diplomasi dua Korea. Dalam suasasa tersebut, pembukaan kantor penghubung antar-Korea diperkirakan akan semakin lambat karena pembicaraan dengan AS tidak berjalan lancar. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau kemungkinan bahwa pengiriman material untuk pembangunan kantor tersebut dapat melanggar sanksi PBB dan AS terhadap Korea Utara.





Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul kemungkinan bahwa KTT antar-Korea bulan September akan ditangguhkan. Namun, jubir kantor kepresidenan Kim Eui-kyeom pada tgl.28 Agustus telah menyampaikan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan jadwal penyelenggaraan pertemuan puncak antar-Korea, sejalan dengan rencana awal.