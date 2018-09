Cheongwadae Mengumumkan Daftar Nama Delegasi Khusus ke Korut

ⓒ KBS News

Banyak yang memperhatikan bagaimana hasil kunjungan delegasi khusus Korea Selatan ke Korea Utara yang dipimpin oleh Ketua Badan Keamanan Nasional Chung Eui-yong. Anggota delegasi kali ini sama dengan delegasi yang dibentuk pada bulan Maret lalu. Tugas utama delegasi tersebut tidak hanya membahas KTT antara Korea Selatan dan Korea Utara saja, namun juga membahas agenda KTT antara dua Korea dan melaksanakan isi Deklarasi Panmunjeom. Mereka akan menetapkan hari pembukaan kantor penghubung antar-Korea yang sempat tertunda karena pelanggaran sanksi terhadap Korea Utara.





Pada bulan Maret lalu, kunjungan rombongan tersebut berhasil menciptakan hasil positif karena KTT antara dua Korea berhasil digelar. Hasil tersebut juga terhubung secara langsung dengan pembukaan KTT antara Korea Utara dan AS. Meskipun demikian, belum dipastikan apakah kunjungan delegasi kali ini mampu memperoleh hasil yang sama seperti sebelumnya. Alasannya karena saat ini negosiasi antara Korea Utara dan AS terjebak dalam suasana kebuntuan, sehingga kesepakatan yang telah ada juga hampir tidak dilaksanakan. AS menuntut denuklirisasi lebih dulu, namun Korea Utara menuntut pengeluaran deklarasi berakhirnya perang. Keadaan tersebut menjadi lebih buruk dengan pembatakan kunjungan Menteri Mike Pompeo ke Korea Utara hanya dalam waktu satu hari setelah pengumumannya.





Oleh karena itu, diperkirakan cukup sulit untuk memecahkan suasana kebuntuan antara Korea Utara dan AS. Korea Selatan memiliki tujuan untuk mengeluarkan deklarasi berakhirnya perang di sela pembukaan sidang Majelis Umum PBB setelah pelaksanaan KTT antara dua Korea pada bulan September. Pemerintah Seoul berencana untuk membujuk Korea Utara di sela KTT antara dua Korea agar mereka mampu membuat syarat deklarasi berakhirnya perang yang dapat disepakati oleh AS. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kunjungan ke Korea Utara kali ini, delegasi Korea Selatan harus mampu mencari jalan keluar untuk mewujudkan rencana tersebut.





Ada prediksi positif pada kemungkinan tersebut, terutama karena Korea Utara mengizinkan kunjungan dari delegasi Korea Selatan. Sehingga reaksi Korea Utara dapat menentukan bagaimana perkembangan situasi di Semenanjung Korea.