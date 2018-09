Kantor Penghubung Antar-Korea Dibuka

ⓒKBS News

Kantor penghubung antar-Korea yang terletak di Kawasan Industri Gaesong dibuka pada hari Jumat (14/9/18). Sebelumnya, kantor tersebut dijadwalkan akan dibuka pada bulan Agustus, namun ditunda akibat kemungkinan pelanggaran sanksi atas Korea Utara. Sanksi yang dimaksudkan adalah kegiatan pemasokan minyak bumi dan listrik pada kantor tersebut. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pihaknya akan mencermati apakah pemasokan itu melanggar sanksi atas Korea Utara atau tidak. Pernyataan AS ikut mempengaruhi penundaan pembukaan kantor penghubung antar-Korea yang secara tidak langsung juga menjadi beban besar bagi Korea Selatan. Pemerintah Seoul kemudian menjelaskan manfaat yang didapatkan dari kantor penghubung tersebut, menekankan bahwa hal itu tidak melanggar sanksi atas Korea Utara. Seoul juga mengambil langkah praktis dengan menggantikan distribusi minyak dengan penyediaan tenaga listrik.





Ada yang berpendapat bahwa pandangan negatif AS atas pembukaan kantor penghubung antar-Korea menjadi latar belakang penundaan tersebut. AS tidak menghendaki hubungan antar-Korea yang meningkat dengan cepat tanpa diimbangi dengan langkah denuklirisasi Korea Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri AS kembali mengutip pernyataan Presiden Moon yang menyatakan perbaikan hubungan dua-Korea tidak dilaksankan secara terpisah dengan penghapusan nuklir Korea Utara.





Pembatalan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga memiliki pengaruh dalam penundaan pembukaan kantor penghubung antar-Korea. Pompeo membatalkan kunjungannya dalam waktu satu hari setelah pengumuman, mengakibatkan tertundanya pembukaan kantor penghubung karena harus kembali menyesuaikan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara.





Korea Utara mungkin menunjukkan sikap yang cenderung pasif dibandingkan dengan Korea Selatan. Namun, praduga tersebut berhasil diatasi setelah Korea Selatan mengirimkan utusan khusus ke Korea Utara. Kunjungan utusan khusus ke Korea Utara berdampak pada penetapan jadwal KTT ketiga antar-Korea dan tersampaikannya surat pribadi Kim Jong-un kepada Presiden Trump. Keberhasilan tersebut juga berdampak pada pembukaan kantor penghubung antar-Korea yang berhasil dilaksanakan sebelum KTT ketiga antar-Korea.