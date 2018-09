AS Kenakan Tarif 10 Persen Atas Produk Impor China

ⓒKBS News

Perang perdagangan antara AS dan China berlangsung semakin sengit. AS akan mengenakan tarif 10 persen pada produk impor China yang berjumlah 224 triliun won atau 200 miliar dolar Amerika mulai tgl.24 September mendatang. Meskipun AS mengusulkan negosasi perdagangan mulai tgl.27 September mendatang, mereka akan tetap mengenakan tarif tersebut. AS tengah melakukan serangan pada China melalui bentuk negosiasi dan tekanan ekonomi. China juga tetap menyatakan sikap balas dendam atas keputusan AS, sehingga negosiasi antara dua negara sampai saat ini masih belum dapat dipastikan. Persengketaan antara dua negara tersebut berdampak secara langsung pada perekonomian dunia.





AS sebelumnya telah mengenakan tarif atas produk impor China senilai 50 miliar dolar Amerika. Pada waktu itu, volume tarifnya tidak besar sehingga hanya memiliki pengaruh secara terbatas. Dua pihak pernah mengadakan negosiasi untuk memecahkan hal tersebut. Namun, AS justru mengumumkan pengenaan tarif atas produk impor China yang semakin memperburuk konflik dan mempersempit kemungkinan negosiasi antar-negara.





Presiden AS Donald Trump juga tetap bersikap keras pada China. Pada tgl.7 September lalu Trump menyatakan pihaknya siap untuk kembali mengenakan tarif tambahan pada produk China senilai 267 miliar dolar Amerika. Pernyataan itu menunjukkan bahwa AS akan menerapkan tarif tinggi pada seluruh produk impor China.





Kondisi tersebut secara serius akan berdampak langsung pada memburuknya perekonomian Korea Selatan dan dunia internasional. Para pakar ekonomi memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia akan menurun 0,5 persen dan rasio pertumbuhan ekonomi menurun 0,1 persen. Penurunan tersebut akan terjadi pada saat AS menambah tarif 100 miliar dolar Amerika pada setiap jumlah produk impor China. Rasio pertumbuhan ekonomi AS dah China juga menghadapi kondisi stagnasi. Hal itu akan berpengaruh pada negara lain yang memiliki ketergantungan ekspor kepada dua negara tersebut. AS dan China adalah negara mitra perdagangan Korea Selatan, sehingga ekonomi Korea Selatan juga dapat mengalami kesulitan yang lebih serius.