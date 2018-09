Presiden Moon Jae-in Menuju Pyongyang Untuk KTT Ketiga

ⓒKBS News

Korea Selatan dan Korea Utara melaksanakan KTT ketiga antar-negara di Pyongyang pada hari Selasa (18/9/18). KTT kali ini memiliki makna besar karena memiliki agenda utama untuk mewujudkan denuklirisasi dan deklarasi berakhirnya perang. Dua Korea tidak pernah membicarakan agenda tersebut dalam KTT antara-Korea sebelumnya. Presiden Moon Jae-in juga telah menyatakan bahwa KTT kali ini memiliki tujuan untuk mendesak dialog denuklirisasi antara Korea Utara dan AS.





Deklarasi berakhirnya perang dan langkah denuklirisasi Korea Utara menghadapi situasi seperti dua sisi mata uang. AS menuntut langkan denuklirisasi Korea Utara terlebih dahulu sedangkan Korea Utara menuntut deklarasi berakhirnya perang sebelum penyediaan langkah denuklirisasi. KTT kali ini menjadi sangat penting untuk mencari titik temu antara dua isu tersebut.





Perbedaan pandangan antara Korea Utara dan AS disebabkan karena kurangnya rasa saling percaya. AS tetap mengawasi kegiatan produksi nuklir setelah mereka melaksanakan KTT dengan Korea Utara di Singapura. Sementara Korea Utara ingin mewujudkan deklarasi berakhirnya perang akibat kekhawatiran atas keamanan rezim mereka. Oleh karena itu, meskipun kemungkinannya kecil, namun apabila Presiden Moon Jae-in berhasil mendapatkan janji Kim Jong-un untuk melaporkan semua program nuklirnya, hal itu menjadi prestasi terbaik pada KTT kali ini. Alasannya karena Korea Utara tidak memberikan janji tersebut sampai tahap terakhir untuk bernegosiasi dengan AS.





Sebagai hasil alternatif, Korea Utara diharapkan untuk menghentikan atau membongkar pengoperasian reaktor nuklir di Yongbyon. Langkah itu menjadi penting bagi AS yang terus mencurigai kegiatan produksi nuklir Korea Utara. Atas permintaan deklarasi berakhirnya perang, Kim Jong-un pernah menyatakan bahwa hal itu tidak berhubungan dengan bentuk pelemahan aliansi antara Korea Selatan dan AS atau penarikan pasukan AS di Korea Selatan. Kim juga membatasi periode pencapaian denuklirisasi sampai masa jabatan pertama Presiden Trump. Dari sisi tersebut, Korea Utara juga telah menunjukkan sebuah rencana untuk kemajuan proses dialog dengan AS. Meskipun demikian, semua pernyataan tersebut hanya keluar dari utusan khusus Korea Selatan yang mengadakan kunjungan ke Korea Utara. Apabila Kim Jong-un secara langsung memberikan pernyataan dan jawaban tegas atas janji denuklirisasi tersebut, banyak pihak percaya kemajuan yang bermakna akan dapat tercapai.