AS Menyambut Hangat Atas Deklarai Pyongyang

AS memberikan sambutan positif pada hasil KTT ketiga antara Korea Selatan dan Korea Utara. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan bahwa pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan pembicaraan dengan sukses. Kesepakatan dua pemimpin melalui Deklarasi Pyongyang yang mengandung pembongkaran permanen lokasi uji coba mesin rudal Dongchangri menjadi pendorong untuk membuka kembali negosiasi antara Korea Utara dan AS. Negosiasi antara Korea Utara dan AS yang sekian lama terjebak dalam suasana kebuntuan diharapkan secara resmi dapat dibuka kembali melalui KTT Pyongyang kemarin.





Menteri Pompeo membatasi waktu penyelesaian nuklir Korea Utara sampai bulan Januari 2021, bersama dengan masa jabatan pertama Presiden Trump. Meskipun demikian, AS sempat menegaskan bahwa proses denuklirisasi membutuhkan banyak waktu. Kementerian Luar Negeri AS menekankan denuklirisasi harus diutamakan daripada imbalan AS atas pembongkaran fasilitas produksi nuklir di Yongbyon. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan AS tidak akan melakukan langkah apa pun tanpa denuklirisasi yang nyata. Melalui pernyataan tersebut, Washington menegaskan kembali pernyataannya yang sudah ada, yaitu Korea Utara harus terlebih dulu melakukan denuklirisasi.





Kementerian Luar Negeri AS mengusulkan rencana pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pada minggu depan. Hingga saat ini, Menteri Pompeo telah berdialog dengan Wakil Ketua Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara Kim Yong-chol. Namun hubungan mereka tidak berjalan lancar akibat sikap keras dari Kim Yong-chol. Oleh karena itu penunjukan Ri Yong-ho sebagai mitra dialog Menteri Pompeo ditafsirkan sebagai sinyal baik dalam hubungan diplomati antara Korea Utara dan AS.





Kim Jong-un pernah mengusulkan rencana KTT kedua dengan AS kepada Presiden Trump, dimana Trump juga menjawab rencana pertemuan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kemungkinan pembukaan KTT kedua antara Korea Utara dan AS pada tahun ini menjadi semakin lebih besar. Peranan pemerintah Seoul juga diperkirakan akan mendapat lebih banyak sorotan. Banyak yang memperhatikan pertemuan antara Presiden Moon dan Trump pada tgl.24 September mendatang mampu mendorong pengeluaran deklarasi berakhirnya perang tahun ini.