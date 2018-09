KTT Antar-Korea Yang Ke-3 di Pyongyang

ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengumumkan Deklarasi Pyongyang 19 September dalam KTT antar-Korea ketiga di Pyongyang.





Pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara mengeluarkan hasil yang lebih nyata dan berkembang terkait isu denuklirisasi yang telah menjadi perhatian besar.





Secara khusus, pasal 5 Deklarasi Pyongyang 19 September menyatakan dua Korea sepakat bahwa Semenanjung Korea harus menjadi tempat perdamaian yang bebas dari senjata nuklir dan ancaman nuklir. Untuk tujuan itu, kedua Korea berbagi pandangan bahwa mereka harus dengan cepat membuat kemajuan yang diperlukan.





Dalam kesempatan itu, Kim Jong-un mengungkapkan niatnya untuk melakukan denuklirasi dan melakukan penghapusan fasilitas rudal Dangchangri secara pernamen dengan disaksikan langsung oleh negara-negara bersangkutan.





Selain itu, kedua pihak sepakat menghentikan seluruh tindak bermusuhan dan tidak mengembangkan kekuatan senjata untuk mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas perang.





Presiden Mon Jae-in dan Kim Jong-un juga berkunjung ke Gunung Baekdusan pada tanggal 20 September. Ajakan Kim Jong-un ke Gunung Baekdusan kepada Moon Jae-in dapat ditafsirkan bahwa Korea Utara melihat sosok Presiden Korea Selatan dengan rasa hormat.





Kim Jong-un berjanji akan melakukan kunjungan balasan ke Seoul. Sampai saat ini pemimpin Korea Utara tersebut belum pernah melawat ke Korea Selatan. Meskipun ada penolakan publik atas kunjungan pemimpin Korea Utara, Kim tetap menjanjikan lawatan ke Korea Selatan.





Setelah dua Korea mengumumkan Deklarasi Pyongyang 19 September, setiap negara di dunia mengharapkan perdamaian Semenanjung Korea dan menghargai upaya kedua pemimpin dua Korea.





KTT antar-Korea kali ini juga berperan penting untuk mengaktifkan pertemuan Korea Utara dan AS yang sempat tertunda. Menteri Luar Negeri AS akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York minggu depan. Perwakilan Khusus Kebijakan terhadap Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun meminta Korea Utara untuk segera melaksanakan pertemuan dengan delegasi Korea Utara di Austria.





Momen tersebut diperkirakan mampu berlanjut hingga KTT Korea Utara dan AS yang ke-2.