Presiden Moon tiba di New York, untuk pertemuan dengan Presiden Trump dan pidato di hadapan PBB

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in tiba di New York pada tgl.23 September waktu setempat. Selama perjalanannya 3 hari mendatang, presiden Moon akan melakukan berbagai kegiatan diplomatik yang agresif, termasuk KTT antara Korea Selatan dan AS, dan pidato di hadapan sidang Majelis Umum PBB.





Fokus dalam pertemuan kelima dengan presiden AS Donald Trump di New York kali ini, berada pada penyelenggaraan KTT kedua antar AS dan Korea Utara, serta kemajuan perundingan denuklirisasi Semenanjung Korea. Khususnya, perhatian sekarang tertuju pada pesan tambahan yang dirilis oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sebagai hasil pertemuan puncak dengan presiden Moon Jae-in baru-baru ini. Pemimpin Kim menyebutkan jadwal penyelesaian denuklirisasi hingga periode masa jabatan pertama presiden Trump, yakni bulan Januari tahun 2021. Pesan tambahan Kim itu memuat peta jalan untuk denuklirisasi tersebut dan juga tanggapan AS sebagai gantinya. Tampaknya, kemajuan selanjutnya akan bergantung pada penilaian Presiden Trump. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sudah menyinggung mengenai ‘kondisi yang tepat’. Artinya, kondisi untuk mengakhiri Perang Korea harus diprioritaskan dengan tindakan Korea Utara melaksanakan denuklirsasi di tahap awal, termasuk memberikan laporan mengenai daftar nuklir. Dengan demikian, perhatian sedang mengarah pada apakah pesan tambahan pemimpin Kim itu dapat memenuhi permintaan AS mengenai ‘kondisi yang tepat’ tersebut.





Ada yang berspekulasi bahwa kemungkinan Korea Utara memasukkan pelonggaran sanksi, selain pernyataan berakhirnya Perang, dalam tanggapan AS yang diminta oleh Pyongyang. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri AS terus terang menggarisbahwai bahwa pihaknya kembali bersikeras untuk melakukan denuklirsasi terlebih dahulu. Dalam situasi tersebut, agenda-agenda yang akan diselesaikan selama KTT antara Korea Selatan dan AS mendatang, nampaknya menjadi lebih rumit. Jika keduanya menemukan terobosan, KTT kedua antara AS dan Korea Utara kemungkinan besar akan terjadi sebelum pemilu paruh waktu AS pada bulan November. Hal itu juga bermakna ada kemungkinan untuk pernyataan berakhirnya perang. Namun di sisi lain, kebuntuan saat ini akan menjadi lebih buruk lagi. Menteri Pompeo mengatakan kepada Fox News pada tanggal 23 September, bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum mewujudkan Presiden AS Donald Trump duduk bersama lagi dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.