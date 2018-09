Presiden Korsel dan AS Menandatangani Revisi FTA

ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan dan AS menandatangani revisi FTA antara kedua negara. Dengan demikian, diperkirakan bahwa Korea Selatan akan sedikit terlepas dari tekanan perdagangan AS. Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korsel Kim Hyun-chong menekankan, revisi FTA antara Korea Selatan dan AS merupakan yang paling cepat disepakati di antara renegosiasi perdagangan AS. Presiden Trump juga mengatakan, Korea Selatan dan AS menunjukkan teladan dalam kerjsama perdagangan melalui revisi kali ini. Pemerintah Seoul menilai, ketidakstabilan terkait atmosfer perdagangan dengan AS telah terhapus.





Isu terpenting dalam revisi FTA antara Korea Selatan dan AS adalah penerimaan Korea Selatan atas permintaan AS di bidang otomotif. Yang pertama, tarif 25% atas jenis truk pickup Korea Selatan yang sebelumnya akan dihapus pada tgl.1 Januari tahun 2021, kini diputuskan akan dihapus pada tahun 2041. Selain itu, jika Korea Selatan mematuhi standar keselamatan mobil AS, AS akan mengizinkan impor mobil dari Korea Selatan sebanyak 50 ribu unit per tahun. Dengan melonggarkan kebijakan bidang otomotifnya, Korea Selatan berhasil mencegah tuntutan AS untuk membuka pasar tambahan pada bidang pertanian dan peternakan. Tuntutan Korea Selatan atas perbaikan Sistem Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS) juga diterima AS.





Namun, ada pihak yang berpendapat bahwa bukan berarti Korea Selatan terlepas dari tekanan perdagangan AS secara penuh, dengan adanya penandatanganan revisi FTA kali ini. Alasannya adalah karena sifat Presiden Donald Trump yang sulit diperkirakan, sehingga ada kemungkinan tekanan tambahan, seperti halnya penjatuhan kuota impor atas produk besi dan baja Korea Selatan walaupun sudah ada FTA.