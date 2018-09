Korsel dan AS Menggelar KTT di New York

ⓒKBS News

Menyusul digelarnya KTT antara Presiden Korea Selatan dan AS di New York, ada kemungkinan besar bahwa KTT kedua antara Korea Utara dan AS akan digelar pula. Namun, hingga kini belum ada keputusan apapun terkait pengeluaran deklarasi berakhirnya perang, imbalan AS atas langkah denuklirisasi Korea Utara, dll. Juru Bicara Cheongwadae Kim Eui-kyum menyatakan, Presiden Moon Jae-in dan Donald Trump memutuskan untuk mencari langkah yang dapat mendorong tekad denukirisasi dengan menunjukkan masa depan yang dapat diraih Korea Utara. Ditambahkannya, kedua pemimpin akan tetap menjalankan sanksi terhadap Korea Utara, namun tidak membahas sanksi baru.





Kedua presiden memutuskan untuk melakukan komunikasi dan kerjasama atas langkah terkait Korea Utara. Jubir Kim menyatakan, pihaknya tidak dapat mengungkapkan reaksi Donald Trump terkait deklarasi berakhirnya perang. Dia juga jarang menyebutkan urusan terkait Kompleks Industri Gaeseong, pembukaan pariwisata Gunung Geumgang, dll. Jubir Kim Eui-kyum menjawab, pihaknya harus bersikap hati-hati atas hasil KTT antara Korea Selatan dan AS.





Dengan kata lain, hasil KTT antara Korea Selatan dan AS masih belum memasuki tahap implemantasi dan masih banyak hal yang harus diatur di masa depan. Sebenarnya, banyak pihak yang memerhatikan reaksi apa yang ditunjukkan AS atas 'plus alpha' atau langkah lanjutan yang diusulkan oleh Kim Jong-un saat mengadakan KTT dengan Presiden Moon Jae-in. Sebelumnya, Kim Jong-un menyatakan bahwa mereka akan melakukan denuklirisasi pada masa jabatan pertama Presiden Trump, dan 'plus alpha' berarti peta jalan terkait denuklirisasi dan permintaan Pyongyang atas langkah AS sebagai imbalan.





AS menekankan 'kondisi yang memadai' mengenai KTT antara Korea Utara dan AS. Hal itu diartikan, Korea Utara perlu terlebih dulu mewujudkan denuklirisasi, sehingga yang penting adalah apakah 'plus alpha' yang diusulkan Korea Utara dapat memenuhi 'kondisi yang memadai' AS atau tidak. Hasil KTT New York kali ini dianalisis dapat mempersempit jarak antara Korea Utara dan AS, namun belum sepenuhnya memenuhi keinginan setiap pihak. Namun, melalui KTT New York, pembukaan KTT kedua antara Korea Utara dan AS hampir tercapai, sekaligus menyediakan landasan penting bagi perwujudan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.