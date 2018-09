Korea Selatan mulai membuat langkah untuk menanggapi kenaikan suku bunga AS

ⓒKBS News

Otoritas keuangan Korea Selatan mengadakan pertemuan pada tgl.27 September, untuk menanggapi kenaikan suku bunga acuan dari AS. The Federal Reserve AS telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 0,25%, sehingga kesenjangan tingkat suku bunga antara Korea Selatan dan AS, semakin meningkat menjadi 0,75%. Angka itu menyentuh titik tertinggi selama 11 tahun terakhir, sejak bulan Juli tahun 2007 yang mencapai 1%. Jika tingkat suku bunga AS lebih tinggi daripada suku bunga Korea Selatan, modal asing pasti mengalir keluar dari pasar domestik. Karena pada dasarnya, modal akan bergerak dengan mempertimbangkan keamanan pasar.





AS nampaknya dianggap sebagai tempat yang lebih aman daripada Korea Selatan. Pada umumnya, para investor lebih suka melakukan investasi ke AS, meskipun tingkat suku bunga AS sedikit lebih rendah dibandingkan Korea Selatan. Saat ini, suku bunga AS lebih tinggi daripada Korea, bahkan jurang tingkat suku bunga menjadi lebih besar. Itulah sebabnya Korea Selatan mengkhawatirkan kenaikan suku bunga AS. Memang benar, jika imbasnya semakin meningkat, flukutasi pada keuangan global akan muncul secara keseluruhan.





Untungnya, kenaikan suku bunga AS kali ini masih belum mendorong keluarnya modal asing dari pasar domestik. Menurut Bank Sentral Korea, BOK, dana sekuritas asing malah meningkat dalam periode mulai bulan Januari hingga September. Investasi saham tercatat arus keluar bersih senilai 2,81 miliar dolar, sementara obligasi mencapai arus masuk bersih sebanyak 11,47 miliar dolar. Singkatnya, obligasi Korea Selatan dianggap sebagai aset yang aman di tengah ketidakpastian keuangan global.





Namun demikian, bukan berarti Korea Selatan akan tetap aman dari ketidakpastian keuangan global. Korea pun pasti akan terkena dampak jika ketidakpastian keuangan global terus meningkat. Dalam situasi tersebut, jurang tingkat suku bunga antara Korea Selatan dan AS bisa mengakibatkan keluarnya dana asing kapan pun secara drastis.