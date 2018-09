Pengurangan pos jaga di DMZ ditangani di bawah kekuasaan Pasukan PBB

ⓒKBS News

Kandidat Kepala Komando Militer Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK), Robert Abrams di hadapan senat AS, secara jelas menyampaikan posisi pasukan AS terkait kondisi Semenanjung Korea saat ini. Ia mengatakan, pemberhentian gabungan militer antara Korea Selatan dan AS tampaknya sedikit menurunkan kesiap siagaan terhadap ancaman perang. Terlebih lagi, dia menyatakan bahwa perjanjian perdamaian antar Korea tidak berkaitan dengan perjanjian gencatan senjata dan pengurangan pos penjaga di zona demiliterisasi ditangani di bawah kekuasaan pasukan PBB.





Satu fokus perhatian dari pernyataan Abrams adalah mengenai pengurangan pos jaga di garis terdepan, yakni zona demiliterisasi di Semenanjung Korea. Pada prinsipnya, menurut perjanjian gencatan senjata militer, DMZ tidak bisa diduduki oleh prajurit angkatan bersenjata, termasuk senapan otomatis. Itu merupakan tindakan untuk mempertahankan keadaan gencatan senjata dengan mencegah tabrakan militer yang tidak disengaja. Namun demikian, pihak Korea Utara memasang terlebih dahulu pos penjaga di DMZ dan pihak Korea Selatan kemudian juga memasang pos jaga sebagai tanggapannya, yang menjadi titik konfrontasi utama.





Saat ini, pos penjaga diduduki sekitar satu unit peleton sebanyak 30 hingga 40 serdadu. Bahkan para penjaga dilengkapi dengan senjata, sehingg sebenarnya melanggar perjanjian gencatan senjata. Pihak Korea Utara mengatakan, tenaga di pos jaga itu bukanlah prajurit militer. Pihak Korea Selatan pun menyebutkan pasukan militer di pos jaga itu sebagai ‘polisi masyarakat’. Meskipun begitu, secara tidak langsung kedua Korea saling mengarahkan pistol dalam jarak yang sangat dekat. Oleh karena itu, secara nyata bentrokan antar Korea pernah terjadi di sekitar pos penjaga.





Pada bulan Juli, kementerian pertahanan Korea Selatan menyatakan pihaknya mempertimbangkan percobaan penarikan pos jaga untuk mengurangi ketegangan. Melalui pembicaraan berikutnya, penarikan pos jaga itu telah dituliskan sebagai poin kesepakatan militer antar Korea pada tgl.19 September.





Sebagai hasilnya, sebanyak 10 pos jaga diperkirakan akan ditarik secara percobaan. Pernyataan calon kepala USFK mengenai pengurangan pos jaga bersamaan dengan penghentian latihan militer gabungan, menunjukkan kekhawatirannya atas pelemahan daya pencegahan yang telah memicu melemahnya kewaspadaan terhadap ancaman perang.