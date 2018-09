Pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS

ⓒ YONHAP News

Pertemuan puncak lain antara AS dan Korea Utara, kemungkinan akan terjadi, mengingat presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pertemuan kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akan diadakan ‘dalam waktu dekat’. Trump membuat pernyataan itu selama KTT dengan presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada tgl. 24 September. Selain rencana pertemuan puncak antara AS dan Korea Utara, Moon dan Trump juga membahas masalah tentang deklarasi berakhirnya Perang Korea.





Pasca KTT Korea Selatan dan AS, kantor kepresidenan di Seoul mengatakan kedua pemimpin membahas secara mendalam tentang deklarasi berakhirnya perang serta tanggal dan tempat untuk pertemuan kedua antara AS dan Korea Utara. Khususnya, Trump menegaskan dirinya berharap akan mengadakan pertemuan kedua dengan Kim, dan mengutip telah ada kemajuan luar biasa dengan Korea Utara. Pernyataan tersebut mengindikasikan pembicaraan AS dan Korea Utara, telah membuat kemajuan yang lambat sejak KTT mereka bulan Juni, akan kembali dipercepat. Sejumlah pengamat memprediksi, KTT Washington dan Pyongyang kedua akan diadakan pada bulan Oktober. Yang lebih penting, KTT antar Korea terbaru, KTT Korea Selatan dan AS, dan kemungkinan KTT kedua antara Korea Utara dan AS akan memberikan dorongan baru untuk perundingan denuklirsasi. Jika KTT AS dan Korea Utara dapat menghasilkan beberapa pencapaian yang nyata, rincian jadwal untuk deklarasi berakhirnya perang juga mungkin terbentuk.





Lewat pidatonya di hadapan sidang umum PBB, Trump mengatakan AS telah bergabung dengan Korea Utara untuk ‘menggantikan konflik dengan dorongan yang baru dan berani untuk perdamaian’. Kami akan menantikan dan melihat apakah perubahan dramatis dalam hubungan AS dan Korea Utara hanya dalam satu tahun ini akan mengarah pada denuklirisasi Korea Utara dan peningkatan hubungan bilateral.