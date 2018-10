AS Menyerahkan 64 Kerangka Jenazah Prajurit Korsel

ⓒYONHAP News

64 kerangka jenazah prajurit Korea Selatan diantara kerangka jenazah yang dipulangkan ke AS oleh Korea Utara diserahkan ke Korea Selatan. Dengan demikian, kegiatan penemuan kerangka jenazah prajurit yang gugur di Perang Korea kembali mendapat banyak sorotan. Jumlah prajurit Korea Selatan dan AS yang hilang pada Perang Korea masing-masing mencapai 130 ribu orang dan 8 ribu orang. Prajurit yang hilang adalah prajurit yang telah gugur namun kerangkanya belum ditemukan. Kebanyakan kerangka jenazah tersebut berada di wilayah Korea Utara atau Zona Demiliterisasi. Kementerian Pertahanan AS memperkirakan 5300 kerangka jenazah prajurit AS masih berada di wilayah Korea Utara.





Pada tahun 1954, Korea Utara memulangkan 2 ribu kerangka jenazah prajurit AS sesuai dengan kesepakatan dengan AS. Setelah itu, pemulangannya dihentikan, dan sejumlah kerangka lainnya kembali dipulangkan pada bulan Desember tahun 1988 lalu. Sesuai dengan 'kesepakatan antara AS dan Korea Utara mengenai kerangka jenazah prajurit AS' pada tahun 1993 lalu, Korea Utara menemukan 208 kerangka jenazah prajurit AS sampai tahun 1995. Setelah tahun 1996 lalu, AS dan Korea Utara menemukan 229 kerangka jenazah prajurit AS secara bersama-sama dan semuanya dipulangkan.





Namun, kegiatan penemuan kerangka jenazah bersama tidak berjalan lancar akibat krisis misil dan nuklir Korea Utara. Namun 55 kerangka jenazah prajurit AS telah dipulangkan pada tgl.27 Juli lalu sesuai kesepakatan KTT antara Korea Utara dan AS di Singapura pada tgl.12 Juni tahun ini.





Korea Selatan mulai melakukan kegiatan penemuannya pada bulan April tahun 2000 lalu. Kegiatan tersebut menjadi proyek permanen pada tahun 2007 dengan membentuk pangkalan khusus penemuan kerangka jenazah prajurit oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Dengan demikian, penemuan kerangka jenazah prajurit dari negara peserta Perang Korea juga dilaksanakan secara bersamaan, sehingga 500 kerangka jenazah prajurit China juga telah dipulangkan.





Pada tahun 2010, pemerintah Korea Selatan mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi prajurit yang gugur di Perang Korea setelah mengambil DNA dari keluarga prajurit yang hilang untuk mendata informasi identitasnya. Sebagai hasilnya, 11 ribu kerangka jenazah prajurit ditemukan di seluruh daerah di Korea Selatan sampai tahun 2017 lalu termasuk 9.891 prajurit Korea Selatan, 17 prajurit AS dan PBB, 723 prajurit Korea Utara, 592 prajurit China, dll.