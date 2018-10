KTT Korsel-AS dan Diplomasi Presiden Moon Jae-in di PBB

ⓒYONHAP News

Presiden Moon Jae-in telah menemui Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang tanggal 18-20 September kemudian mengadakan KTT dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York dan menyediakan jalan keluar atas terhentinya dialog Korea Utara dan AS.





Selain itu, Presiden Moon Jae-in berhasil mendapat dukungan dari masyarakat internasional melalui pidatonya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.





Tugas pertama Moon dalam kunjungannya ke AS kali ini adalah mewujudkan pertemuan pemimpin Korea Utara dan AS. Sebab itu, Presiden Moon menyampaikan niat Kim Jong-un untuk denuklirisasi kepada Trump. Selanjutnya, Trump mengumumkan bahwa KTT Korea Utara dan AS yang kedua segera diadakan.





Upaya Moon seperti itu dinilai berhasil, tetapi belum ada rencana dan rincian tentang langkah-langkah yang akan diambil AS sesuai dengan tindakan Korea Utara terkait penyerahan nuklir.





Sementara Moon Jae-in dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB mengatakan bahwa kini saatnya untuk masyarakat internasional merespons atas upaya dan pilihan baru Korea Utara dan juga membimbing Korea Utara agar menuju ke arah perdamaian yang pernamen.





Presiden Moon juga menegaskan bahwa pengakhiran perang sangat penting dan sudah ada simpati bersama untuk Korea Utara dan AS mengumumkan pengakhiran perang dalam waktu cepat.





Presiden Moon sendiri menganggap pengumuman pengakhiran perang adalah salah satu tahap dalam roadmap denuklirisasi dan menargetkan denuklirisasi itu terwujud dalam tahun ini.





Presiden Moon tidak lupa menekankan pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS. Dalam pidatonya di Asosiasi Diplomasi AS Moon menagatakan persekutuan Korea Selatan dan AS harus diteruskan walaupun unifikasi Korea Selatan dan Utara terwujud.





Kunjungan Presiden Moon Jae-in ke AS dan kegiatan diplomasinya di PBB dinilai berhasil dalam memicu denuklirisasi dan perdamaian pernamen di Semenanjung Korea.





Berkat usahanya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kembali mengunjungi Pyongyang dan KTT Korea Utara-AS pun dapat diadakan.





Dengan demikian, diperkirakan 'Big Deal' antara Korea Utara dan AS terkait denuklirisasi Semenanjung Korea dapat diadakan sebelum pemilihan legislatif dewan kongres AS.