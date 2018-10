Lee Jong Suk Bermain Dalam Drama Komedi Romantis

ⓒ AMAN PROJECT

Aktor Lee Jong Suk membintangi drama terbaru tvN, “Romance Supplement” (judul sementara). Drama ini berlatar belakang kehidupan karyawan yang bekerja di perusahaan penerbitan. Ini akan menjadi drama komedi romantis pertama dari Lee Jong Suk sejak debut 8 tahun yang lalu.

Tak hanya itu, drama ini juga menarik perhatian karena diproduksi oleh Lee Jung Hyo, sutradara di balik drama "Life on Mars" dan "The Good Wife", juga naskah akan ditulis oleh Jung Hyun Jung, penulis di balik seri "I Need Romance".

Lee Jong Suk akan dibintangi sebagai Cha Eun Ho, seorang penulis brilian yang juga pemimpin redaksi termuda perusahaan. Cha Eun Ho adalah penulis jenius dan disebut-sebut sebagai ‘idola paragraf’ sejak duduk di bangku sekolah. Tak hanya memiliki hati yang hangat dan kepribadian yang baik, ia sangat menawan dengan wajahnya yang luar biasa tampan.

Lee Jong Suk berkata, “Aku selalu menggemari karya penulis Jung Hyun Jung dan sutradara Lee Jung Hyo, jadi aku senang bisa bekerja bersama dengan mereka” ia menambahkan, “Aku juga bersemangat mencoba genre komedi romantis untuk pertama kali. Ini akan sangat berbeda dengan drama-drama aku sebelumnya, jadi aku dapat memperlihatkan penampilan yang berbeda.”