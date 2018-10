Mantan Kekasih Ancam Dengan Video Seksual, Goo Hara Berlutut

ⓒ YONHAP News

Kamis (4/10), media Dispatch kembali melaporkan kabar bahwa mantan kekasih Goo Hara yang berinisial C telah mengancam Goo Hara di malam insiden pertengkaran diantara keduanya. C berkata akan menghancurkan karir Goo Hara dengan mengirim laporan kepada Dispatch. Dispatch juga mengunggah foto dari cuplikan CCTV yang menunjukkan sosok Goo Hara sedang berlutut dan memohon di hadapan C, di villanya sekitar pukul 2 dini hari.

Dalam percakapan Kakao Talk antara keduanya, C menyuruh Goo Hara untuk membawa seseorang dari industri hiburan yang berinisial A. Sebelumnya C sempat cemburu setelah mengetahui Goo Hara dan A makan siang bersama. Goo Hara lantas menelepon A agar ia segera datang, namun C tidak senang karena telepon itu memakan waktu lama.

Goo Hara yang panik, berjanji akan berlutut dan membuat A juga berlutut dan memohon pada C. Ini semua dikarenakan ia diancam oleh C dengan dua video seks berdurasi 30 detik dan 8 detik diantara mereka berdua.

Dispatch menyatakan bahwa telah mengetahui ancaman dari C ini, namun tidak mempunyai rencana untuk melaporkannya. Selama ini, Goo Hara selalu berhati-hati. Prioritasnya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, adalah menjelaskan situasinya. Meskipun dia mengakui cedera wajah yang dia berikan kepada C, ia telah menolak diagnosis dari dokter kandungannya, mengatakan bahwa ia biasanya akan mengeluarkan darah dari vaginanya. “Saya tidak ingin berdebat lagi. Saya memutuskan saya tidak bisa membuatnya kesal. Dia punya videonya. Saya pikir lebih baik untuk berkonsultasi dengan pengacara dan membereskan masalah. Tapi dia mengancam saya dengan video. Untuk selebriti wanita, apakah ada yang lebih menakutkan daripada ini? Saya mengakui luka yang saya berikan kepadanya. Saya akan menerima hukuman saya. Tapi bagaimana dengan luka lain yang dia berikan padaku? Dia adalah seorang pengancam.” Ungkap Goo Hara geram.