AS Jelaskan 466 kasus dalam daftar sanksi sekunder terkait Korea Utara

AS tetap memperketat sanksi pada Korea Utara meskipun perundingan antara dua negara tampak memasuki fase baru. AS menggunakan sanksi sebagai langkah utama menekan Korea Utara sekaligus tetap mendorong pelaksanaan dialog. Mereka menerapkan sanksi tambahan pada Korea Utara sebanyak lebih dari seratus kasus pada periode Januari hingga September tahun ini. AS juga memperingatkan negara lain untuk memperhatikan sanksi tersebut, yang disebut sebagai sanksi sekunder.





Sampai saat ini pemerintah Washington telah menjatuhkan total 466 sanksi terhadap Korea Utara. Dari jumlah tersebut, 236 kasus di antaranya dikeluarkan dalam pemerintahan Trump. Tahun lalu, pemerintahan Trump menerapkan delapan sanksi pada 124 lembaga dan pihak pribadi. Tahun ini, Trump kembali mengumumkan 112 kasus hingga tgl.6 Oktober. Namun, pada bulan April hingga Juli tahun ini AS tidak mengumumkan sanksi tambahan pada Korea Utara. Dalam kurun waktu tersebut, AS dan Korea Utara tengah menyusun kesepakatan untuk membahas dan melaksanakan KTT bilateral. Setelah itu, AS kembali mengumumkan sanksi tambahan pada tgl.3 Agustus dan menerapkan 6 sanksi lainnya pada dua bulan terakhir. Saat itu, AS dan Korea Utara tengah menghadapi jalan buntu dengan beberapa kali ide untuk melonggarkan sanksi pada Korea Utara dikeluarkan.





Perkembangan situasi tersebut mengisyaratkan bahwa AS memandang sanksi pada Korea Utara sebagai alat penting untuk menekan denuklirisasi. AS tidak memberikan konsesi apapun untuk melonggarkan sanksi dalam fase dialog. Komitmen AS tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan menerapkan sanksi secara terpisah. Oleh karena itu, pemerintahan Trump juga menjatuhkan banyak sanksi pada lembaga dan pihak pribadi dari negara ketiga, seperti China dan Rusia. Tindakan tersebut cukup berbeda dari langkah yang diambil pemerintahan sebelumnya. Sanksi sekunder tersebut juga mengarah pada pemblokiran kegiatan laut. AS juga berani untuk memberikan sanksi pada pemerintah Korea Utara dan pejabat utama di partai berkuasa, termasuk pemimpin Kim Jong-un dan adiknya, Kim Yeo-jong.