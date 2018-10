Rincian kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan Pompeo terakhir ke Pyongyang

ⓒ YONHAP News

Kunjungan keempat Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Korea Utara pada tgl.7 Oktober membuat proses perdamaian Semenanjung Korea kembali pulih. Pyongyang setuju untuk mengizinkan pengawas internasional masuk ke tempat tes nuklir Punggye-ri, sehingga turut mendorong peta jalan pada proses denuklirsasi antara AS dan Korea Utara.





Pada bulan Mei tahun ini, Pyongyang mengundang wartawan Korea Selatan dan luar negeri untuk menyaksikan pembongkaran tempat tes Punggye-ri. Saat itu, Korea Utara melakukan upaya khusus untuk menegaskan ledakan itu bukan sekadar pertunjukan, bahkan dengan meledakan terowongan nomor 3 dan 4 yang bahkan tidak pernah menjadi lokasi tes nuklir. Meskipun demikian, ketulusan Korea Utara masih tetap dipertanyakan, terutama karena mereka tidak mengizinkan para pengawas atau pengumpulan sampel yang diperlukan untuk mengamankan bukti dalam pengembangan nuklir Korea Utara. Janji Korea Utara terbaru untuk memungkinkan inspeksi dalam upaya meredakan spekluasi ini dipandang sebagai langkah maju.





Selama ini AS secara terus menerus menyerukan Korea Utara untuk menyerahkan daftar senjata nuklir yang akan dibongkar, sementara Korea Utara mendesak tanggapan dari AS sebagai gantinya dan deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea. Namun keduanya telah melompati tahap pertama dan setuju untuk memulai dari tahap kedua yang melibatkan inspeksi, pengamatan dan verifikasi. Dapat dikatakan bahwa keduanya menggambarkan niat mereka untuk bergerak menuju denuklirsasi, sembari membangun kepercayaan.





Kegiatan inspeksi Punggye-ri akan menjadi agenda utama selama pembicaraan tingkat kerja AS dan Korea Utara. Keduanya juga akan membahas cara memverifikasi tindakan-tindakan yang telah dilakukan Korea Utara sejauh ini. Kemudian pembicaraan juga akan menunjukkan tanggapan yang sesuai dari AS dan langkah tambahan yang akan diambil Korea Utara, agar masing-masing pihak mengambil pendekatan yang bijaksana satu per satu.