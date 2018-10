IMP membuat revisi penurunan prediksi pertumbuhan Korea Selatan

ⓒ YONHAP News

Dana Moneter Internasional atau IMF menurunkan prediksi pertumbuhan Korea Selatan menjadi 2,8 persen untuk tahun ini dan 2,6 persen untuk tahun depan. Sebagai faktor risiko, mereka menyebut konflik perdagangan antara AS dan China, serta kemungkinan keluarnya modal dari pasar negara berkembang karena kenaikan suku bunga AS. Demikian pula, OECD memangkas proyeksi pertumbuhan Korea menjadi 2,7 persen di bulan September, 0,3 persen lebih rendah dari perkiraan empat bulan sebelumnya. Ketidakpastian eksternal terletak di balik revisi penurunan lembaga-lembaga internasional tentang proyeksi pertumbuhan Korea dalam kisaran 2 persen.





Kenaikan suku bunga AS mengguncang pasar keuangan global pekan lalu. Hasilnya, Indeks Harga Saham Gabungan Korea atau KOSPI sempat jatuh lebih dari 4 persen pada tgl.11 Oktober, yang menyentuh titik terendah dalam 18 bulan. Menurut BOK, konflik perdagangan yang berkepanjangan antara AS dan China akan mengurangi perdagangan bilateral dan menyebabkan turunnya 0,2 persen PDB AS dan 0,4 persen PDB China. Kemunduran itu akan berdampak negatif pada ekonomi global dan perdagangan global yang menyusut akan mempengaruhi ekonomi Korea.





Utang rumah tangga Korea tercatat mencapai 1,49 triliun won hingga kuartal kedua tahun ini, lebih dari dua kali lipat dari tahun 2008. Namun saat ini Korea Selatan tidak memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menghidupkan kembali permintaan domestik yang lamban karena kondisi kerja memburuk dan industri konstruksi merosot. IMF menilai akan sulit bagi Korea Selatan untuk meningkatkan pasar tenaga kerjanya tahun depan, di tengah meningkatnya inflasi dan penyusutan yang diharapkan dalam surplus neraca berjalan setelah penurunan ekspor. Untuk itu, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan dua arah dengan menciptakan strategi nasional dengan visi jarak panjang dan menanggapi lingkungan eksternal dengan cepat dan efektif.