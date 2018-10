Kenaikan harga minyak global mendorong harga Impor

ⓒYONHAP News

Tren peningkatan harga impor seiring naiknya harga minyak global telah menjadi batu sandungan pada perekonomian Korea Selatan. Harga minyak dunia kembali bergejolak karena sanksi AS pada Iran dan juga konflik antara AS dan Arab Saudi. Sebenarnya AS dan Arab Saudi bersama-sama menekan Iran. Namun keduanya menunjukkan pandangan yang berbeda mengenai harga minyak terakhir yang memicu konflik dua negara. Konflik semakin memanas setelah muncul kasus menghilangnya wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi.





AS akan memberlakukan sanksi kepada Iran pada tanggal 5 November. Sanksi tersebut menyatakan bahwa AS akan membatasi ekspor minyak mentah dari Iran. Saat ini harga minyak global sedang melambung tinggi karena volume pasokan yang berkurang. Kenaikan harga minyak sebelum pemilihan paruh waktu AS di bulan November tidak akan menguntungkan presiden Trump. Oleh karena itu, AS telah meminta negara-negara anggota OPEC lain, termasuk Arab Saudi untuk mengurangi kerja sama ekspor dari Iran. Meskipun demikian, produsen minyak tersebut telah memutuskan pembekuan produksi minyak pada bulan September lalu. AS berusaha menurunkan harga minyak, sementara negara-negara OPEC menginginkan harga minyak yang lebih tinggi.





Dalam situasi serupa, muncul kasus menghilangnya wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Dia berkunjung ke konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tgl. 2 Oktober dan tidak pernah tampak ke luar lagi. Pihak berwenang Turki mengatakan mereka memiliki rekaman suara dan video yang membuktikan Khashoggi dibunuh di dalam konsulat Saudi saat ia hilang. Dalam konflik dengan AS, Arab Saudi mengambil tanggapan keras dengan menggunakan harga minyak. Faktor ketidakpastian itu kemudian mendorong harga minyak dunia untuk melonjak lebih tajam.