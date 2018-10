AS kembali tegaskan hubungan antar-Korea harus bergerak seiring denuklirsasi Korea Utara

ⓒYONHAP News

AS kembali menegaskan bahwa peningkatan hubungan antar-Korea tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian denuklirsasi Korea Utara. AS juga menyatakan bahwa dunia internasional harus sepenuhnya menerapkan sanksi pada Korea Utara, seiring hasil resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Dalam beberapa kali kesempatan, AS kembali menyampaikan dua poin tersebut. Sebagai pernyataan langsung, presiden AS Donald Trump menyebut bahwa penghapusan Sanksi 24 Mei Korea Selatan terhadap Korea Utara harus melalui persetujuan Washington.





Korea Selatan memberlakukan Sanksi 24 Mei sebagai balasan atas penenggelaman kapal Cheonan oleh Korea Utara pada tahun 2010 lalu. Serangan torpedo Korea Utara ke kapal Cheonan menewaskan 46 orang awak kapal, satu penyelamat dan 9 orang nelayan. Dalam penerapan Sanksi 24 Mei, Korea Selatan sempat mengizinkan beberapa kerja sama dan pertukaran bilateral dengan Korea Utara, namun kerangka dasar sanksi masih tetap dijalankan. Presiden Trump mengatakan bahwa Sanksi 24 Mei tidak mungkin dihapus tanpa persetujuan dari AS. Atas pernyataan tersebut, muncul kekhawatiran merenggangnya aliansi Korea Selatan dan AS, terutama karena pernyataan Trump yang dianggap tidak pantas.





AS juga tengah memperketat tekanan atas sanksi Korea Utara. Setelah negosiai antara AS dan Korea Utara mengalami kebuntuan, AS mengeluarkan beberapa sanksi terpisah pada Korea Utara. AS memasukkan beberapa lembaga dan pihak pribadi dari negara ketiga yang melakukan perdagangan ilegal dengan Korea Utara dalam daftar hitam. Pada tgl.4 Oktober, Kementerian Keuangan AS juga membuat peringatan resmi atas sanksi sekunder. AS tidak memberikan konsesi untuk menerapkan sanksi, meskipun saat ini tengah membuka fase dialog dengan Pyongyang.





Melihat sikap AS, Korea Selatan harus mengatur kecepatan untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara. Seoul dan Washington sempat menunjukkan kontroversi dalam isu pembukaan kantor penghubung antar-Korea serta pembangunan jalur kereta api antar-Korea. Pemerintah Seoul berusaha mempercepat denuklirsasi melalui peningkatan hubungan antar-Korea. Namun kecepatan itu dapat mengganggu aliansi kuat antara Seoul dan Washington dan bahkan menjadi batu sandungan dalam proses denuklirsasi. Sehingga jadwal untuk menghubungkan jalur kereta api dan jalan raya yang telah disepakati kedua Korea pada tanggal 15 Oktober diharapkan akan berlangsung di bawah kerja sama dan persetujuan AS.