Komando PBB mendukung pelaksanaan kesepakatan militer antar-Korea

Komando PBB (UNC) mengungkapkan dukungan resmi dan penuh pada isi kesepakatan militer yang ditandatangani pasca KTT Pyongyang. Dukungan tersebut membuat kesepakatan militer antar-Korea dapat lebih cepat direalisasikan. Sikap Komando PBB dalam melaksanakan isi perjanjian militer antar-Korea menjadi penting karena mereka memiliki memiliki status dan otoritas yang berpengaruh besar, bahkan mewakili posisi AS.





Komando PBB secara resmi diluncurkan pada tgl.24 Juli 1950 untuk ikut terlibat dalam Perang Korea. Keterlibatan mereka sejalan dengan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Pada tgl.27 Juni tahun itu, Dewan Keamanan menentukan serangan Korea Utara ke Korea Selatan sebagai bentuk invasi, sehingga memutuskan untuk mengambil tindakan militer.





Pada tgl.7 Juli, PBB mengadopsi resolusi nomor 1588 yang menentukan pembentukan Komando Gabungan Pasukan PBB.





Komando PBB terus aktif dalam memantau Semenanjung Korea meskipun perjanjian gencatan senjata antar-Korea tercapai pada tahun 1953. Namun sifat dan strukturnya telah mengalami banyak perubahan. Komando PBB pada awalnya melakukan hak operasional militer masa perang (OPCON) terhadap semua negara peserta perang, termasuk militer Korea. Namun pada tahun 1978, Korea Selatan dan AS membentuk Komando Pasukan Gabungan dan memberlakukan OPCON pada militer Korea Selatan. Komando PBB kemudian menangani tugas terkait perjanjian gencatan senajata, seperti pengoperasian unit penjaga komite gencatan senjata militer dan kawasan keamanan bersama serta pos jaga zona demiliterisasi. Secara hukum, Komando PBB memiliki hak mengontrol zona demiliterisasi. Pada akhir bulan Agustus lalu, mereka melarang rencana pengaksesan garis demarkasi militer, MDL. Oleh karena itu, Korea Selatan gagal melakukan rencana studi lapangan untuk menghubungkan jalur kereta api antar-Korea. Saat itu, muncul spekulasi bahwa AS berada di balik larangan tersebut, mengingat sistem yang dianut Komando PBB saat ini.





Komando PBB terdiri atas negara-negara peserta Perang Korea, termasuk Australia, Kanada, Prancis dan Norwegia, serta Thailand dan Inggris. Namun secara kenyataannya, AS mendominasi kepemimpinan Komando PBB karena Komandan Pasukan AS di Korea Selatan juga menjabat sebagai Komandan Komando PBB. Melihat situasi serupa, dapat dikatakan bahwa Komando PBB memiliki posisi yang sama dengan AS. Dengan kata lain, Komando PBB yang telah menyampaikan sikapnya untuk memberikan dukungan atas kesepakatan militer antar-Korea juga dipandang bahwa koordinasi dengan pihak Washington telah terlaksana.