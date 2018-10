Korea Selatan akan melakukan latihan tunggal, jika latihan udara bersama AS kembali ditunda

ⓒYONHAP News

Latihan militer udara gabungan ‘Vigilant Ace’ yang biasanya dilaksanakan Korea Selatan dan AS pada bulan Desember setiap tahun, kemungkinan besar pada tahun ini akan ditangguhkan. Apabila dua negara benar-benar menangguhkan latihan tersebut, Korea Selatan diperkirakan akan tetap melakukan latihan militer udara, namun secara tunggal.





Korea Selatan dan AS melaksanakan latihan udara gabungan untuk meningkatkan kemampuan operasi militer pada masa perang, sekaligus meningkatkan kewaspadaan pada masing-masing Angkatan Udara. Dua negara sebelumnya melaksanakan latihan secara besar-besaran dengan melibatkan pesawat tempur canggih dari masing-masing negara dan aset strategis AS. Pada tahun 2017, ketika krisis nuklir Korea Utara mencapai puncak, Korea Selatan dan AS menurunkan 230 pesawat tempur untuk mengikuti latihan gabungan tersebut. Mereka menghadirkan 24 unit pesawat stealth AS, F-22, F-35A, dan jet pengebom strategi, B-1B. Korea Utara tampak terintimidasi dengan latihan tersebut karena mereka tidak memiliki teknologi yang dapat mendeteksi pesawat stealth AS.





Tahun ini pihak Washington terlebih dahulu mengusulkan penundaan latihan militer, sementara Seoul menyampaikan sikap tanggapan secara pasif. Setelah KTT AS dan Korea Utara pada tgl.12 Juni lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menangguhkan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS untuk mendorong perundingan dengan Korea Utara. Beberapa latihan militer gabungan utama Korea Selatan dan AS, seperti Ulchi Freedom Guardian kemudian ditangguhkan. Melihat keputusan tersebut, banyak yang memprediksi bahwa latihan Vigilant Ace juga akan mengalami nasib yang sama.





Menteri Pertahanan Korea Selatan Jeong Kyong-doo kemudian mengajukan pertimbangan untuk melakukan latihan militer gabungan dengan cara yang lain. Korea Selatan secara prinsip mendukung upaya diplomasi, namun tetap mempertahankan posisi pertahanan militer antara dua sekutu. Sikap perbedaan yang rumit dari masing-masing Seoul dan Washington terbukti melalui pernyataan kementerian pertahanan dari dua negara. Setelah Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS mengadakan pertemuan pada tgl.19 Oktober, Kementerian Pertahanan AS dalam pernyataan atas nama juru bicara kementerian menyatakan bahwa mereka akan kembali menangguhkan latihan gabungan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menerangkan bahwa kedua pihak telah membahas berbagai cara, termasuk penundaan latihan. Menteri Jeong dilaporkan telah menyampaikan beberapa usulan terkait pelaksanaan latihan militer. Dengan kata lain, meskipun kedua negara melakukan latihan militer di tempat yang berbeda, latihan tersebut masih dapat menghasilkan dampak yang sama seperti latihan militer gabungan. Meskipun demikian, penundaan latihan militer gabungan tetap memunculkan kekhawatiran atas melemahnya postur pertahanan Korea Selatan dan AS.