BOK bekukan suku bunga dan turunkan proyek pertumbuhan Korea Selatan

ⓒ YONHAP News

Bank Sentral Korea atau BOK mengisyaratkan kemungkinan untuk menaikkan suku bunga acuan pada bulan November dan menurunkan proyeksi pertumbuhan Korea Selatan tahun ini. Pada tgl.18 Oktober, Komite Keuangan BOK mempertahankan suku bunga pada level 1,5 persen selama sebelas bulan berturut-turut. BOK juga menurunkan proyeksi pertumbuhan tahun 2018 menjadi 2,7 persen, lebih rendah dari prediksi yang disusun pada awal tahun ini.





Keputusan BOK untuk membekukan suku bunga dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan memburuknya data ekonomi domestik. Dalam lingkungan seperti itu, kenaikan suku bunga dapat memperburuk kemerosotan ekonomi. Perekonomian Korea Selatan tengah menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Kemerosotan pekerjaan juga telah membuat bank meninggalkan suku bunga tidak berubah. Kenaikan suku bunga dalam situasi saat ini akan mendorong penyusutan konsumsi, sementara resesi berkepanjangan akan memperburuk kondisi kerja lebih jauh. Kekhawatiran itu muncul tidak hanya melalui keputusan BOK untuk membekukan suku bunga, namun juga dalam revisi untuk menurunkan proyeksi pertumbuhan.





Tahun ini, AS telah menaikkan suku bunga acuannya pada bulan Maret, Juni dan bulan September. Hasilnya, perbedaan kurs antara Korea Selatan dan AS melebar menjadi 0,75 persen poin. Kenaikan suku bunga lain oleh AS pada bulan Desember dapat memperluas perbedaan kurs hingga satu persen, terlebih jika BOK memutuskan untuk tidak mengikuti penyesuaian suku bunga AS. Ketidakpastian pasar keuangan dan perumahan lokal tengah memberikan lebih banyak tekanan agar BOK menaikkan suku bunganya. Para pengamat memprediksi bahwa bank akan perlu menaikkan suku bunganya pada bulan November dalam pertemuan kebijakan keuangan terakhir tahun ini.





Pekan lalu BOK membuat keputusan yang sulit untuk mempertahankan kebijakannya, terutama karena kekhawatiran atas perlambatan ekonomi domesik. Kami akan terus memantau keputusan apa yang akan dibuat bulan depan dan apakah BOK akan benar-benar menaikkan suku bunganya.