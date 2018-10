KTT kedua Trump dan Kim kemungkinan akan berlangsung tahun depan

ⓒ YONHAP News

Pertemuan puncak kedua antara presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang awalnya diperkirakan akan berlangsung menyusul pemilihan paruh waktu AS di bulan November, kemungkinan besar akan berlangsung pada tahun depan.





AS menggunakan waktu untuk menekan Korea Utara dalam upaya mengambil langkah-langkah denuklirsasi tambahan, sementara Pyongyang memindahkan fokusnya dari deklarasi berakhirnya Perang Korea ke pelonggaran sanksi pada negaranya. Perang urat syaraf antara kedua negara tampaknya telah meningkatkan kemungkinkan atas tertundanya KTT kedua mereka hingga awal tahun depan. Keduanya justur memiliki perhitungan yang rumit saat mempersiapkan KTT kedua tersebut. Pertemuan pertama AS dan Korea Utara di Singapura pada bulan Juni menunjukkan prinsip dasar untuk Semenanjang Korea yang bebas nuklir dan perdamaian regional, tetapi KTT kedua harus menciptakan hasil yang lebih spesifik. Dalam prosesnya, jadwal denuklirsasi Korea Utara tampaknya juga ditangguhkan.





Menyusul KTT antar-Korea bulan September di Pyongyang, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengunjungi Pyongyang pada awal bulan ini untuk menghidupkan kembali momentum perundingan denuklirsasi antara AS dan Korea Utara. Trump juga menyebutkan dia bersedia bertemu dengan Kim Jong-un setelah pemilihan paruh waktu di bulan November. Dengan demikian Washington dan Pyongyang terlihat secara agresif melakukan upaya diplomasi dengan negara-negara seputar Semenanjung Korea. Namun karena AS menyesuaikan kecepatan tersebut, ada yang berspekulasi bahwa perjalanan Xi Jinping ke Korea Utara dan lawatan Kim Jong-un ke Rusia kemungkinan akan tertunda. Jika KTT AS dan Korea Utara ditunda hingga tahun depan, rencana untuk deklarasi berakhirnya perang dalam tahun ini juga bisa berubah.





Kantor kepresidenan di Seoul pada tgl. 23 Oktober mengharapkan Kim Jong-un untuk mengunjungi Seoul pada tahun ini seperti yang direncanakan. Bagaimanan pun, rincian deklarasi berakhirnya perang dan perjalanan Kim Jong-un ke Seoul akan diungkap hanya setelah AS dan Korea Utara menggelar pembicaraan tingkat tinggi dan membuat garis besar tentang KTT kedua mereka.