Pertemuan Tingkat Tinggi Korea Utara dan AS Diperkirakan akan Digelar di AS

Penundaan pertemuan tingkat tinggi antara Korea Utara dan AS berarti negosiasi antara dua negara akan berlangsung cukup lama. Untuk menghindari pengaruhnya pada politik dalam negeri, AS ingin melaksanakan pertemuan tersebut setelah pemilihan umum sela negaranya. Presiden Donald Trump pada hari Sabtu (27/10/18) mengatakan bahwa dia tidak mempedulikan waktu negosiasi yang panjang selama Korea Utara tidak melakukan uji coba nuklir. Pernyataan itu bermakna bahwa Korea Utara saat ini telah menghentikan produksi nuklirnya, sehingga AS akan menangani penyelesaian denuklirisasi melalui dialog. AS juga tetap memberlakukan sanksi kepada Korea Utara, sehingga pandangan seperti itu tidak akan merugikan AS.





Korea Utara juga tidak tergesa-gesa untuk membuka pertemuan dengan AS. Korea Utara menilai bahwa AS tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengeluarkan deklarasi berakhirnya perang dengan cepat atau melonggarkan sanksi terhadap Pyongyang. Oleh karena itu, Korea Utara tidak merasa perlu untuk menyerah kepada AS dengan melaksanakan negosiasi apapun. Sampai saat ini, Korea Utara mengambil banyak manfaat dari situasi serupa, termasuk melepaskan diri dari kesan rezim yang kejam.





Di lain pihak, Korea Selatan merasa khwatir pada kondisi tersebut karena berpotensi untuk menghilangkan potensi dialog antara Korea Utara dan AS. Untuk mencegahnya, Korea Selatan sedang mengusahakan peningkatan hubungan dengan Korea Utara sekaligus mendorong negosiasi antara Korea Utara dan AS. Pemerintah Seoul juga menjelaskan situasi tersebut kepada AS dan berupaya untuk mengatur kebijakan-kebijakan terkait. Saat ini, Utusan Khusus AS untuk Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS, Stephen Biegun yang mengunjungi Korea Selatan bertemu dengan pejabat tinggi Korea Selatan, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Im Jong-seok.