Kisah Kelinci / Gangwondo Arirang / Nanbongga

Kisah Kelinci

Mulai akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, jenis musik Pansori di Korea mendapat banyak apresiasi positif baik dari kalangan sipil maupun dari istana. Menjelang era tersebut, musik khusus yang dimainkan warga AS keturunan Afrika mulai muncul di wilayah New Orleans yang tertelak di bagian selatan AS. Musik tersebut pada awalnya dijuluki sebagai ‘Musik Ragtime’ atau ‘Rag’ dan kemudian mendapatkan nama ‘Jazz’ pada tahun 1910-an. Musik Jazz memiliki batasan yang luas sehingga sulit untuk diekspresikan dengan satu kata saja. Meskipun demikian, musik jazz memiliki ciri khas dari emosi dan ekspresi para pemain musik. Dari sisi tersebut, jazz memiliki kesamaan dengan musik rakyat Korea, sehingga di era ini banyak musik yang diciptakan melalui kolaborasi musik tradisional dan jazz. Awal penggabungan musik tersebut muncul melalui kolaborasi kelompok musik perkusi Kim Deok-soo dan grup jazz Red Sun. Pada akhir tahun 1980-an ketika permainan musik perkusi ‘Samulnori’ mendapat reaksi tinggi di dunia, dua grup bertemu untuk pertama kali saat tampil di sebuah festival musik di Jerman. Setelah itu, dua grup menciptakan banyak kolaborasi.





Gangwondo Arirang

Lagu yang dibuat berdasarkan Pansori Sugungga itu mengisahkan seekor kelinci yang berbohong karena ketakutan akan kehilangan nyawa setelah Raja naga laut memerintah untuk mengambil hatinya. Setelah era kemerdekaan, budaya Barat mulai berkembang di Korea, sehingga banyak musik tradisional yang sempat terasing. Meskipun demikian, upaya-upaya untuk menyediakan perubahaan baru tetap dilaksanakan. Salah satu upayanya muncul melalui Samulnori yang diciptakan berdasarkan musik petani. Setelah itu, Samulnori yang berkolaborasi dengan grup Jazz pun kembali mencuri perhatian besar di dunia musik tradisional Korea.





Selain grup jazz Red Sun, ada grup jazz yang melanjutkan dominasinya dalam sejarah musik Korea, yaitu Saltacello. Grup Jazz yang berasal dari Jerman itu mulai membuat musik berdasarkan lagu rakyat tradisional Korea sebelum tampil secara langsung di Korea Selatan pada akhir tahun 90-an. Mereka menampilkan berbagai musik baru berdasarkan Jindo Arirang, Ganggang Sullae, Ongheya, dll. Mereka juga pernah mengeluarkan album peringatan atlet maraton Korea yang meraih medali emas di Olimpiade Munich, Jerman. Grup Saltacello pada akhirnya mampu mencuri perhatian akan kecintaanya pada Korea.





Nanbongga

Kali ini, kami memperkenalkan grup jazz Korea, Prelude. Grup yang dibentuk pada tahun 2003 lalu beranggotakan empat mahasiswa dari Universitas Berkeley. Mereka memiliki ide bahwa musik tradisional Korea akan terdengar serasi dengan irama musik jazz. Mereka kemudian mengelarkan album berjudul ‘Fly In’ yang menampilkan lagu rakyat Korea bersama penyanyi khusus lagu rakyat provinsi Gyeonggido.





Tahun lalu, mereka mengeluarkan album baru yang memberi pemahaman khusus pada lagu rakyat Korea. Apresiasi terhadap jenis musik kolaborasi itu kemungkinan akan berbeda bagi tiap orang. Ada yang menilai musik tersebut terasa lebih akrab dengan generasi muda karena keunikannya, namun di sisi lain, juga ada yang mengkritik musik tersebut justru menghancurkan tradisi asli Korea. Namun, sesuai dengan perubahaan era, musik juga turut berubah, seingga musik yang disampaikan kepada generasi berikutnya adalah musik yang berhasil bertahan dan mengikuti selera masyarakat.