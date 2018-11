Dituduh Plagiat, Agensi Wanna One Rilis Pernyataan Resmi

ⓒ SWING ENTERTAINMENT

Agensi grup Wanna One menyatakan bahwa tidak ada masalah hak cipta dari konsep album baru yang dicurigai menjiplak musikal “Hedwig And The Angry Inch”. Selasa (30/10), pihak Swing Entertainment mengungkapkan, “Konsep teaser Wanna One didasarkan oleh ide dari ‘asal muasal cinta’, yang merupakan salah satu topik yang diperkenalkan Plato dalam buku ‘Symposium’. Sedangkan symbol grup didasarkan pada ide yang sama, dengan menambahkan konsep unik Wanna One bersama elemen takdir, sistem biner dan ketidak terbatasan.

Mereka melanjutkan, “Dalam proses peninjauan ide sebelum memproduksi album, kami mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah hak cipta. Ide konsep tersebut menjadi dikenal secara umum karena digunakan dalam musikal dan film Hedwig.