Dua Orang Warga AS Keturunan Korea Terpilih untuk Kongres AS

Di pemilihan paruh waktu AS, dua orang keturunan Korea Selatan terpilih sebagai anggota Kongres. Calon Young Kim dari Partai Republik AS terpilih di California. Setelah lahir di Incheon dan menjalankan masa kecilnya di Seoul, dia pergi ke Guam saat berusia 13 tahun. Dia masuk Universitas Southern California di Los Angeles, dan kemudian tetap tinggal di AS. Dia memiliki karir di lembaga keuangan setelah tamat universitas dan juga pernah melakukan bisnis terkait busana. Setelah mendapat rekomendasi dari suami, dia menjalankan karirnya di bidang politik sebagai penasihat anggota Majelis Rendah AS, Edward Royce selama 21 tahun. Pada tahun 2014, dia berhasil terpilih sebagai anggota Majelis Rendah AS di California. Young Kim berjanji, dia berupaya untuk mengembangkan hubungan antara Korea Selatan dan AS, serta juga memecahkan sejumlah agenda di masyarakat keturunan Korea Selatan di AS.





Selain itu, calon Andy Kim berusia 36 tahun dari Partai Demokrat AS yang terpilih di distrik ketiga New Jersey, juga merupakan warga AS keturunan Korea Selatan. Dia tamat dari Universitas Chicago, dan mendapat gelar S3 di Universitas Oxford dengan menerima beasiswa. Dia mempelajari hubungan internasional dan pernah berkarir sebagai pakar masalah Timur Tengah khususnya Irak di masa pemerintahan Obama.





Dia masuk Kementerian Luar Negeri AS sebagai pakar masalah Irak dan menjadi penasihat strategis Komandan Pasukan AS di Afghanistan. Selain itu, dia juga pernah berjabatan sebagai penasihat urusan Irak di Kementerian Pertahanan AS dan Dewan Keamanan Nasional (NSC). Dia menekankan, lingkungan sosial harus disediakan agar imigran seperti dia dapat menjadi sukses. Dengan terpilihnya dua orang tersebut ke dalam anggota Kongres AS, perananan warga AS keturunan Korea di bidang politik AS diperkirakan akan meningkat.