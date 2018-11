Potensi dampak pemilihan paruh waktu AS pada ekonomi Korea

ⓒ YONHAP News

Pada pemilihan paruh waktu, Partai Demokrat kembali menguasai suara mayoritas Majelis Rendah AS untuk pertama kalinya dalam delapan tahun. Sehingga kebijakan ekonomi domestik dari Trump kemungkinan akan terancam untuk ditangguhkan. Jika demikian, pertumbuahn ekonomi yang sedang berlanjut di AS dapat menghilang. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri Trump tetap tidak berubah karena banyak kebijakan perdagangan AS yang tidak perlu mendapat persetujuan Kongres. Secara khusus, proteksionisme perdagangan Trump diharapkan akan terus berlanjut, maka banyak pengamat memprediksi konflik perdagangan antara AS dan China akan tetap dilanjutkan.





Pada tgl.7 November, tepat setelah pemilihan paruh waktu, pemerintah AS mengumumkan akan mengenakan tarif pada produk aluminium China sampai 176 persen. Partai Demokrat kemungkinan tidak akan menahan pemerintahan Trump untuk melakukan perang perdagangan kepada China. Ini merupakan berita buruk bagi Korea Selatan yang diperkirakan akan menderita akibat konflik perdagangan antara AS dan China.





Terkait perang dagang AS dan China, Dana Moneter Internasional telah memperingatkan bahwa penurunan satu persen poin dalam pertumbuhan ekonomi China akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Korea sebesar 0,5 persen poin. Namun di sisi lain, pengenaan tarif AS pada produk-produk China dapat menguntungkan ekspor Korea. Kenaikan harga pada barang-barang China akan meningkatkan penjualan alternatif Korea di pasar AS.





Pemilihan paruh waktu AS yang telah berakhir perlu membuat Korea Selatan mengawasi bagaimana Kongres AS terbagi, Korea Selatan juga perlu membentuk hubungannya dengan pemerintahan Trump dan mempersiapkan segala perubahan ke arah kebijakan AS.