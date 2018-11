CSIS: Korea Utara Masih Mengoperasikan Situs Rudal yang Tidak Dilaporkan

ⓒKBS News

Temuan atas pangkalan rudal Korea Utara Sakkanmol yang belum dilaporkan, kemungkinan dapat menjadi unsur negatif dalam kemajuan dialog denuklirisasi Korea Utara dan AS. Baru-baru ini, hubungan dua negara tidak berjalan harmonis, termasuk dengan pembatalan pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung pada tgl.8 November lalu. Oleh karena itu, temuan atas situs nuklir yang belum dilaporkan Korea Utara diperkirakan akan menambah pandangan skeptis atas ketulusan negara komunis tersebut dalam menyelesaikan denuklirisasi.





Sebuah wadah pemikir AS pada hari Senin (12/11/18) mengidentifikasi setidaknya 13 dari sekitar 20 pangkalan operasi rudal yang tidak dilaporkan di Korea Utara, khususnya pangkalan operasi rudal Sakkanmol. Sakkanmol terletak 85 km dari wilayah utara Zona Demiliterisasi (DMZ) dan 135 km dari barat laut Seoul. Pangkalan itu terletak di daerah sempit pegunungan dan merupakan pangkalan pengoperasian rudal balistik jarak pendek. Menurut laporan CSIS, pangkalan itu termasuk dalam pangkalan strategi rudal balisitk Korea Utara yang mengoperasikan misil 'Hwasong 5' dan 'Hwasong 6'. Di pangkalan tersebut, terdapat tujuh unit terowongan panjang yang mampu menampung 18 unit kendaraan pembawa misil.





Laporan CSIS menganalisa bahwa Korea Utara tetap melaksanakan kegiatan operasi di pangkalan tersebut. Belakangan ini, pembongkaran Stasiun Peluncuran Satelit Sohae mendapat sorotan dari media luar negeri, sehingga masyarakat dunia tidak menyadari ancaman militer dari pangkalan Sakkanmol yang belum dilaporkan ke Korea Selatan dan pangkalan AS di Korea Selatan. Korea Utara sebelumnya pernah meluncurkan dua rudal balistik yang diperkirakan bertipe Scud-C dari sekitar situs Sakkanmol pada tgl.10 Maret 2016 lalu.





Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri AS kembali menyatakan bahwa janji Kim Jong-un dalam KTT Singapura mengandung unsur denuklirisasi yang lengkap dan penghapusan program rudal balistik secara menyeluruh. Berbeda dengan pernyataan Kemenlu AS, seorang anggota Majelis Tinggi dari Partai Demokrat AS, Edward Markey, mengeluarkan kritik tajam bahwa Presiden Trump telah dipermainkan oleh janji Kim Jong-un. Markey menyatakan bahwa KTT dengan Korea Utara yang ke-2 tidak boleh dilaksanakan tanpa aksi tegas dan nyata dari Korea Utara. Laporan CSIS diperkirakan justru memanaskan kecaman atas Korea Utara di dalam AS, sehingga dialog Korea Utara dan AS diperkirakan akan semakin sulit digelar.