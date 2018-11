Pansori Simcheongga / Lovers / Suryongeum

Pansori Simcheongga

Berbicara tentang perfilman Korea Selatan, saat ini, banyak film yang diputar secara bersamaan di beberapa bioskop daerah. Ada pula sebuah film yang berhasil menjaring sepuluh ribu juta orang penonton. Standar pembuatan film Korea Selatan telah banyak berkembang. Namun dunia perfilman Korea Selatan pada tahun 1990-an sangat berbeda dengan saat ini. Pada saat itu, berlaku deregulasi impor film luar negeri sehingga banyak yang berpikir film Korea akan mengalami kesulitan. Film Korea Selatan pada era tersebut yang paling laris di kalangan penonton berjudul ‘The General’s Son’ yang tercatat hanya berhasil menjaring 680 ribu orang di Seoul. Ada juga sebuah film yang menceritakan sosok musisi tradisional muda sempat diputar selama enam bulan di satu gedung bioskop. Film itu adalah Seopyonje yang dibuat oleh sutradara Im Kwon-taek. Para penonton di Seoul pada waktu itu melebihi 1 juta orang, sehingga film itu tercatat sebagai film terlaris.





Setelah film tersebut diedarkan, masyarakat Korea mulai membicarakan Pansori. Istilah-istilah yang digunakan di ajang Pansori banyak dibicarakan oleh kalangan muda. Oleh karena itu para musisi tradisional juga mulai memiliki harapan baru dalam memberikan pengaruh musiknya.





Lovers

Aktris utama di film Seopyeonje adalah Oh Jeong-hae. Pada waktu itu, dia mempelajari nyanyian Pansori dari penyanyi maestro Kim So-hee. Pada era itu, kalangan senior tidak suka jika seorang penyanyi tradisional mengambil bagian dalam syuting film atau melakukan musik fusi. Namun, pandangan tersebut mulai berubah setelah film Seopyeonje beredar. Setelah itu, ada banyak musisi musik tradisional yang melakukan berbagai kegiatan, sehingga musik tradisional Korea juga menjadi lebih kaya.





Di antara musik latar belakang drama Korea, ada banyak musik yang terkenal karena menggabungkan unsur musik tradisional. Salah satunya adalah lagu ‘Onara’ dalam OST drama Daejanggeum. Lirik lagunya tidak rumit dan iramanya juga mudah dipelajari, sehingga siapa saja mudah menyanyikannya. Selain itu, sebuah musik permainan Haegeum yang dimainkan oleh Kkotbyeol di sebuah drama berjudul 'Chuno' atau 'Slave Hunter' mendapat banyak apresiasi dari masyarakat.





Suryongeum

Di antara film yang memperlihatkan budaya tradisional, ada film berjudul 'King and the Clown' dan 'Chwihwaseon.' Film 'King and the Clown' dibuat berdasarkan catatan sejarah yang pendek. Dalam film tersebut seorang badut 'Gonggil' membuat pementasan yang memuat kritik atas pejabat pemerintah yang tamak. Ia pun dimarahi raja sehingga dibuang ke tempat pengasingan. Sementara itu, film berjudul 'Chwihwaseon' mengisahkan sosok pelukis akhir era Joseon Jang Seung-eop. Melalui penampilan pelukis Jang Seung-eop yang menolak menyesuaikan diri dengan masyarakat, orang-orang di masa kini mulai menaruh perhatian pada sosok Jang dan lukisannya di masa lalu. Dua film tersebut menunjukkan bahwa sebuah film atau drama yang dibuat dengan baik dapat mengubah tren sebuah budaya.





Nah, di dalam film 'Chwihwaseon' terdapat adegan di mana seorang wanita penghibur Maehyang meniup alat musik tiup Saenghwang dan Jang Seung-eop memainkan seruling pendek Danso. Musik itu berjudul 'Suryongeum.'