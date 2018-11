Kontorversi baru atas pangkalan rudal tersembunyi Korea Utara

ⓒ YONHAP News

Sebuah wadah pemikir AS, Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS pada tgl.11 November menemukan setidaknya 13 pangkalan rudal yang tidak diumumkan oleh Korea Utara. Lembaga kajian AS menguatarakan bahwa pangkalan rudal ini menyembunyikan 7 terowongan panjang yang menyimpan 18 alat pengangkut yang mampu menggerakkan rudal. Laporan itu tampaknya membangkitkan skeptisme pejabat AS atas komitmen Korea Utara menuju denuklirsasi dengan menyampaikan kemungkinan Korea Utara menyembunyikan fasilitas nuklir dan senjata mereka. Mereka kemungkinan akan mendesak Korea Utara untuk mendaftarkan program nuklir dan misilnya secara lengkap sebelum pembongkaran dan verifikasi secara resmi.





Pasca pemilihan paruh waktu AS, Washington menghimbau perlunya sanksi pada Korea Utara dan pengumuman lengkap Pyongyang tentang persenjataan nuklir dan proses verifikasi menyeluruh. Namun sulit dikatakan bahwa keberadaan tempat rudal yang dilaporkan termasuk melanggar perjanjian denuklirsasi antara AS dan Korea Utara. AS tampak sedang fokus pada pengumuman nuklir Korea Utara dalam negosiasi masa depan daripada keberadaan basis rudal itu sendiri. Ini dianggap sebagai langkah nyata untuk mengendalikan faktor-faktor tidak menguntungkan yang mungkin berpengaruh pada hubungan AS dan Korea Utara, serta menjaga momentum untuk melanjutkan pembicaraan. Namun pertikaian antara Washington dan Pyongyang mungkin akan lebih tajam, mengingat partai Demokrat yang menguasai suara mayoritas Majelis Rendah AS dan ketidakpercayaan atas kebijakan pemerintahan Trump terhadap Korea Utara semakin tumbuh.





Di bawah situasi serupa, peranan Korea Selatan sangat penting. Seoul perlu meningkatkan kerja sama dengan AS secara lebih jauh, dengan menjaga saluran dilaog Korea Utara pada waktu yang bersamaan. Sehingga dapat memimpin proses di mana kedua Korea dan AS membuat peta jalan dan kerangka waktu denuklirsasi Korea Utara.