Byul Kembali ke Dunia Musik, HaHa Membuat Kejutan Untuk Istrinya

HaHa membuat penampilan kejutan di comeback showcase Byul. Ini menunjukkan cinta dan dukungannya yang tak terbatas untuk sang istri. Jumat (16/11), Byul mengadakan showcase comeback untuk album single terbarunya "Because Tears Came to My Eyes" (judul harfiah) yang diadakan di West Bridge Live Hall, Mapo-gu, Seoul. Lagu baru ini mengungkapkan berbagai perasaan yang dialami seseorang usai bertemu dengan pasangannya yang mengisyaratkan perpisahan. Byul menyatakan keyakinannya karena ia juga berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagu ini.

Pada hari ini, HaHa yang juga suami dari Byul membuat penampilan kejutan. Ia naik ke panggung dan berkata, “Saya benar-benar bersemangat atas kembalinya Byul ke atas panggung. Peringkat di tangga lagu tidak menjadi masalah bagi saya, tapi saya itu akan menjadi lagu yang didengar lagi dan lagi.” Menanggapi tema lagu tentang putus hubungan, HaHa kemudian menambahkan dengan candaan, “Aku ingin tahu siapa yang dia pikirkan ketika menulis lagu ini.”