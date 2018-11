Tanda-tanda persiapan pertemuan tingkat tinggi AS dan Korea Utara

© YONHAP News

Pembicaraan tingkat tinggi yang dulu tertunda antara AS dan Korea Utara kemungkinan akan digelar pada awal bulan ini. Sementara itu, Korea Selatan, Korea Utara dan AS tampak terlibat dalam pertemuan diplomatik yang terburu-turu menjelang KTT kedua antara Washington dan Pyongyang mendatang.





Sementara itu, Korea Selatan dan AS juga telah meluncurkan kelompok tingkat kerja untuk secara khusus membahas isu Korea Utara. Kelompok kerja Korea Selatan dan AS diharapkan akan menghilangkan kekhawatiran atas keretakan aliansi dua sekutu terhadap Korea Utara dan memastikan komunikasi mereka yang lancar dan efisien. Mereka menggelar pertemuan pertama kelompok tersebut di Washington tgl.20 November. Kelompok kerja dilaporkan telah membahas berbagai isu, termasuk denuklirsasi Korea Utara dan hubungan antar-Korea. Keduanya juga sepakat akan terus menggelar pertemuan kelompok kerja secara sistematis dan teratur untuk meningkatkan kerja sama bilateral. Di sisi lain, AS tengah mencoba melakukan kontak di balik layar dengan Korea Utara melalui saluran diplomatik dan intelijen. Kepala Pusat Misi Korea CIA, AS, Andrew Kim baru-baru ini berkunjung ke Seoul secara rahasia, menimbulkan spekulasi bahwa dialog AS dan Korea Utara dapat dilanjutkan.





Andrew Kim memainkan peran penting dalam mewujudkan KTT bulan Juni antara AS dan Korea Utara. Sehingga lawatan terbarunya ke Seoul dilihat sebagai bagian dari upaya untuk membuka jalan menuju pertemuan antara Pompeo dan mitra Korea Utaranya. Spekulasi tersebut mengindikasikan pembicaraan tingkat tinggi yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.